هشدار سرمربی گابن به اندونگ/ تکلیف تیم باشگاهی ات را مشخص کن

به گزارش خبرنگار مهر، سباستین مینیه سرمربی تازهمنصوبشده تیم ملی فوتبال گابن اعلام کرد که قصد دارد تیمش را پیرامون دیدیه اندونگ بسازد. او پیش از آغاز رقابتهای انتخابی جام ملتهای آفریقای ۲۰۲۷ که از سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز خواهد شد، گفتوگویی مفصل با این هافبک باتجربه انجام داده است.
روزنامه L'Union نوشت: مینیه در این نشست موضوعات مختلفی از جمله نظم و انضباط، آینده تیم ملی گابن و نقش اندونگ به عنوان یکی از رهبران تیم را با این بازیکن مطرح کرده است.
اندونگ که سابقه بازی در تیم ساندرلند انگلیس را در کارنامه دارد، طی سالهای گذشته بارها به دلیل مسائل انضباطی و در دسترس نبودن برای حضور در اردوی تیم ملی، مورد انتقاد قرار گرفته بود.
سرمربی جدید گابن در بخشی از صحبتهای خود خطاب به اندونگ گفت: با وجود اشتباهات مختلفی که در گذشته داشتهای، باید روی تو حساب کنیم. بدون نظم و انضباط نمیتوان به هیچ موفقیتی رسید. استعداد تو غیرقابل انکار است و استفاده نکردن از چنین تواناییای قابل درک نخواهد بود. تو در آینده تیم ملی نقش مهمی داری، زیرا از لیگ داخلی گابن به این جایگاه رسیدهای و میتوانی به بازیکنان جوان نشان دهی که رسیدن به تیم ملی امکانپذیر است. همچنین باید مرا از وضعیت باشگاهیات مطلع نگه داری تا بتوانم برای آینده برنامهریزی کنم، چرا که تو یکی از چهار بازیکن کلیدی هستی که قصد دارم تیمم را بر پایه آنها بسازم.
این روزنامه در مطلب خود آورده است: اندونگ در حال حاضر پس از جدایی از استقلال ایران، باشگاهی ندارد. این هافبک ۳۲ ساله پس از بحرانهای منطقهای در خلیج فارس از جمع آبیپوشان تهرانی جدا شد و هنوز تیم جدید خود را انتخاب نکرده است.
اندونگ نیز در پاسخ به صحبتهای سرمربی جدید گابن تأکید کرد که آماده آغاز فصل تازهای با پیراهن تیم ملی کشورش است و قول داد رفتار حرفهایتری نسبت به گذشته داشته باشد.
او گفت: تیم ملی یک باشگاه نیست؛ تیم ملی یعنی پرچم کشور. درست است که در گذشته رفتارهای نامناسبی داشتهام، اما با گذشت زمان متوجه شدهام که منافع کشور باید همیشه در اولویت قرار داشته باشد.
تیم ملی گابن پس از انتخاب سباستین مینیه وارد مرحلهای تازه از بازسازی شده است. این مربی فرانسوی که بهتازگی تیم ملی هائیتی را به جام جهانی ۲۰۲۶ رسانده، اکنون مأموریت دارد گابن را نیز به روزهای موفق خود بازگرداند و نتایج مطلوبی در رقابتهای انتخابی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۷ کسب کند.
در همین راستا، فدراسیون فوتبال گابن نیز آلن ژیرس اسطوره فوتبال فرانسه، را به عنوان مدیر فنی تیمهای ملی این کشور منصوب کرده است.
گابن در مرحله انتخابی جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۷ در گروه A با تیمهای مراکش، نیجر و لسوتو همگروه شده و رقابت دشواری برای صعود به مرحله نهایی پیش رو خواهد داشت.
لازم به ذکر است که اندونگ در نیم فصل اول لیگ بیست و پنجم و به صورت یکطرفه قرارداد خود با باشگاه استقلال را فسخ کرد اما پس از مذاکره مجدد با مدیران این باشگاه قراردادش را تمدید کرد اما به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی آبی ها نتوانستند از این بازیکن در ادامه مسابقات استفاده کنند و با این حال باید دید پرونده این بازیکن با استقلال به کجا ختم خواهد شد.
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