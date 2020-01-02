۳۴ درصد واحدهای صنعتی اردبیل غیرفعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی عصر پنجشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان اردبیل از غیر فعال بودن ۳۴ درصدی واحدهای صنعتی خبر داد و افزود: تلاش‌ها برای فعال سازی و احیای واحدهای راکد ادامه می‌یابد، چرا که طبق بررسی انجام یافته این واحدها از قابلیت برگشت به چرخه تولید برخوردارند.

وی افزود: با برنامه ریزی‌های انجام یافته از شروع سال جاری تاکنون ۴۵ واحد صنعتی استان به چرخه تولید بازگشته و احیا شدند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از دارای پروانه بودن هزار و ۱۴۵ واحد صنعتی در استان خبر داد و یادآور شد: در مجموع ۲۳ هزار نفر در بخش صنعت استان اردبیل فعال هستند.

صادقی به دستاوردهای سفر اخیر ریاست جمهوری به استان اردبیل نیز اشاره کرد و ادامه داد: از جمله شاخص‌ترین طرح‌های صنعتی بهره برداری شده می‌توان به فاز جدید توسعه‌ای تولید لاستیک خودروهای سنگین با ظرفیت اشتغال زایی ۴۰۰ نفر، کارخانه نساجی با ۲۵۰ نفر، شرکت باطری سازی با ۱۱۰ نفر و شرکت حدید مبتکران با ۵۰۰ نفر اشتغال اشاره کرد.

وی از افتتاح طرح‌های خرد صنعتی در استان اردبیل همزمان با سفر رئیس جمهور نیز خبر داد و افزود: این طرح‌ها با اشتغال بیش از ۷۷۰ نفر در شهرستان‌های اردبیل، گرمی، نمین، سرعین و مشگین‌شهر افتتاح شدند.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل عنوان کرد: در مجموع طرح‌هایی که در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل افتتاح شد، برای بیش از دو هزار نفر اشتغال ایجاد گردید.