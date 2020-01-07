تیم بسکتبال شیمیدر قم میزبان تیم توفارقان آذرشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور پنج شنبه ۱۹ دی برگزار می‌شود که در یکی از بازی‌ها به میزبانی قم، تیم شیمیدر قم پذیرای تیم توفارقان آذرشهر است.

در این بازی که از ساعت ۱۶ روز پنج شنبه برگزار می‌شود شیمیدر قم برای کسب پیروزی سیزدهم خود در لیگ برتر به میدان می‌رود در حالی که دیدار هفته شانزدهم این تیم برابر مس کرمان لغو شد و شیمیدر با استراحتی در حدود ۲ برابر تیم توفارقان برابر حریف به میدان می‌رود.

شیمیدر با ۲۷ امتیاز از ۱۵ بازی تیم چهارم جدول رده بندی است و یک بازی کمتر از ۳ تیمی دارد که بالاتر از آن قرار گرفته‌اند به طوری که شهرداری گرگان، پتروشیمی بندر امام و پالایش نفت آبادان ۳ تیمی هستند که با اختلاف یک امتیازی نسبت به یکدیگر اول تا سوم هستند.

همچنین تیم توفارقان آذرشهر که در بازی رفت در خانه مغلوب شیمیدر قم شده است با ۷ برد و ۹ شکست در رده هفتم جدول لیگ برتر ایستاده است اما برای متوقف کردن شیمیدر در قم کار دشواری پیش رو دارد.

در لیگ برتر بسکتبال ۱۴ تیم حضور دارند که به صورت رفت و برگشت با هم دیدار می‌کنند. تیم‌های برتر جدول لیگ در پایان مسابقات برای تعیین قهرمان لیگ در مرحله حذفی با هم پیکار می‌کنند.