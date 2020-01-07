یکی از نشانه های ایمان، راستگویی و امانت داری است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در استان کردستان، سیدمصطفی حسینی شاهرودی در جلسه ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج که با موضوع رعایت امانت داری و حق الناس برگزار شد، اظهار داشت: به گفته بزرگان دین نگاه به فزونی نماز و روزه بعضی از انسان‌ها و کثرت حج و نیکوکاری آنها و صداهایشان در دل شب نکنید بلکه به راستگویی و امانت داری آنها توجه کنید که اگر اینها باشد آن اعمال خالصانه مثمر ثمر خواهد بود.

وی با اشاره به لزوم رعایت حق الناس در جامعه اسلامی، افزود: رعایت این نوع حقوق در دین اسلام بسیار مورد تأکید قرار گرفته است، چون خداوند متعال اگر از حق خویش هم بگذرد از حق الناس و حقی مربوط به مردم است نخواهد گذشت.

معاون فرهنگی نماینده ولی فقیه در کردستان به حدیثی از امام صادق (ع) در مورد حق الناس اشاره کرد و ادامه داد: امام صادق (ع) نیز در این باب فرموده است: خداوند دعای کسی که در شکمش لقمۀحرام و یا به گردن او مظالم (حق) یکی از بندگانش باشد اجابت نمی‌کند.

حسینی شاهرودی دایره امانت داری و رعایت حق الناس را بسیار گسترده دانست و یادآور شد: صداقت و امانت داری در آموزه‌های دینی دامنه‌ی بسیار فراوانی دارد و شامل هر آنچه در اختیار فرد قرار می‌گیرد، می‌شود و فریضه‌هایی همچون نماز، روزه، حج و … امانت‌های خداوند هستند که انسان‌ها باید در انجام صحیح و شایسته آن فرایض کوشا باشند تا از عهده انجام این امانت‌های الهی به خوبی برآیند.

وی به روایتی از حضرت رسول (ص) در مورد امانت نماز اشاره کرد و بیان کرد: پیامبر (ص) می‌فرمایند: خود این نماز امانت است چنانچه در مورد امیرالمومنین علیه السلام آمده است که هنگامی وقت نماز می‌رسد حال او دگرگون می‌شود و هنگامی که از آن حضرت سئوال می‌کنند می‌فرمود وقت نماز رسیده همام وقت که امانتی است که خداوند آن را بر آسمان‌ها و زمین عرضه داشته است و از محل آن ابا کردند و ترسان شدند.

معاون فرهنگی نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: زبان، گوش و چشم انسان یک امانت الهی است که خداوند برای دیدن و شنیدن و بیان سخنان در اختیار او قرار داده و باید انسان با این زبان سخنان حق را بگوید و از گفتن سخنان لغو و بیهوده خودداری کند و چشم خود را از دیدن منظره‌های گناه آلود و فسادانگیز که تیری از تیرهای شیطان است، فرو بندد و در عوض مناظر و آیات عبرت انگیز را نظاره کند.