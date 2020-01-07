  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ دی ۱۳۹۸، ۹:۱۸

نماینده پارلمان عراق:

نمی توان به آمریکایی‌ها اعتماد کرد/اوضاع را زیر نظر داریم

نمی توان به آمریکایی‌ها اعتماد کرد/اوضاع را زیر نظر داریم

نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که نمی توان به آمریکایی ها اعتماد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «فالح الخزعلی» نماینده پارلمان عراق تاکید کرد که نمی توان به آمریکایی ها اعتماد کرد.

وی افزود: آنها به دنبال کاهش فشارها علیه خود در سطح داخلی و خارجی هستند.

الخزعلی تاکید کرد: ما اوضاع و حوادث را زیر نظر داریم.

وی تصریح کرد: دولت عراق باید روند خروج نظامیان آمریکایی را زیر نظر بگیرد تا آنها مصوبه تاریخی پارلمان عراق را زیر پا نگذارند.

دوشنبه شب ابتدا خبرگزاری فرانسه سندی را منتشر کرد که نشان می‌داد ائتلاف بین‌المللی ضد داعش به سرکردگی آمریکا به ارتش عراق اعلام کرد، با احترام به حاکمیت عراق و درخواست پارلمان و دولت بغداد، برای مقدمات جهت تغییرات پیش‌رو ظرف روزها و هفته‌های آینده، جابجایی نیروهای خود را آغاز می‌کند.

به دنبال انتشار این خبر، مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا با بیان این‌که واشنگتن برنامه‌ای برای خروج نیروهایش از عراق ندارد، مدعی شد: نامه منتشر شده در خصوص خروج نیروهای آمریکایی غیر دقیق است.

کد مطلب 4818872
فاطمه صالحی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها