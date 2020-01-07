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۱۷ دی ۱۳۹۸، ۹:۳۶

دوشنبه هفته آینده؛

«پنس» سیاست آمریکا در قبال ایران را تشریح می‌کند

«پنس» سیاست آمریکا در قبال ایران را تشریح می‌کند

یکی از اندیشکده‌های ضد ایرانی آمریکا دوشنبه آینده میزبان معاون رئیس‌جمهوری این کشور برای تبیین سیاست‌های دولت ترامپ در قبال ایران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام کاخ سفید می‌گوید «مایک پنس» معاون ریاست جمهوری آمریکا قرار است دوشنبه هفته آینده طی یک سخنرانی، سیاست دولت واشنگتن در قبال ایران را تشریح کند.

سخنرانی وی در جلسه امنیت ملی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و در واشنگتن انجام خواهد شد حال آنکه انتظار می‌رود محور آن بر تفاوت ادعایی میان ملت و دولت ایران متمرکز باشد.

گفتنی است روز جمعه که ارتش تروریستی آمریکا در حمله پهپادی به فرودگاه بغداد، خودرو حامل سردار قاسم سلیمانی را هدف قرار داد و وی را به شهادت رساند؛ پنس با انتشار توئیتی از این اقدام حمایت کرد.

کد مطلب 4818881
مریم خرمایی

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