به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام کاخ سفید می‌گوید «مایک پنس» معاون ریاست جمهوری آمریکا قرار است دوشنبه هفته آینده طی یک سخنرانی، سیاست دولت واشنگتن در قبال ایران را تشریح کند.

سخنرانی وی در جلسه امنیت ملی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و در واشنگتن انجام خواهد شد حال آنکه انتظار می‌رود محور آن بر تفاوت ادعایی میان ملت و دولت ایران متمرکز باشد.

گفتنی است روز جمعه که ارتش تروریستی آمریکا در حمله پهپادی به فرودگاه بغداد، خودرو حامل سردار قاسم سلیمانی را هدف قرار داد و وی را به شهادت رساند؛ پنس با انتشار توئیتی از این اقدام حمایت کرد.