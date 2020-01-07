به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در پنجاه ودومین سالروز در گذشت جهان پهلوان تختی که صبح امروز در ابن بابویه برگزار شد گفت: بعد از نیم قرن وفاداری مردم و جامعه ورزش کشور به مرام قهرمانی و پهلوانی ستودنی است. ما درفضای بسیار معنوی و عرفانی این روزها قرار گرفته ایم، یک جامعه متشکل از ۸۰ میلیون انسان یک صدا فریاد زدن «ما حاج قاسم هستیم» تا به این باور برسیم که این مهم از الطاف الهی است و از قدرت تحلیل خارج است. حاج قاسم سردار دل‌ها بود که بلوغ یک ملت را به نمایش گذاشت، این موضوع هیچ فلسفه‌ای ندارد الا اینکه خداوند چنان معرفت و عزتی به یک فرد عطا کند. وقتی دیروز در موج خروشان جمعیت ما به مثابه ذره‌ای حاضر بودیم، احساس غرور، هویت و عزت کردیم که چگونه یک ملت صدای خودش را بلند کرده و به جهانیان خطاب می‌کند که ما همه حاج قاسم هستیم.

وی در ادامه با اشاره به جمله‌ای از مرحوم تختی افزود: امروز تمامی خاطرات و یادداشت‌های تختی با استناد به جمله «عبور از آدمیت و انسانیت» با یک گفتمان، یک فرهنگ و یک جریان ساری و جاری مواجه هستیم. صحیفه حضرت امام را هم که مرور می‌کنیم یک پیام دارد عبور از آدمیت و انسایت، ساخت انسان گفتمان امام خمینی است و مرحوم تختی در بیش از یک قرن است انگیزه خودش را عبور از آدمیت و انسانیت بیان کرد و این نشان می‌داد که خداوند در دل این انسان محبتی ایجاد کرده است که در آن زمان حرکت از تهران رسیدن به خرمشهر، بصره، نجف، کربلا، شام و زینبیه و تکریم به ساحت مقدس اهل بیت نمی‌تواند بدون بنیان‌های انسانی و اخلاقی و معرفتی باشد.

رئیس کمیته ملی المپیک خاطر نشان کرد: پیام تختی به نسل جدید و جوانان ما این است که اگر قرار است ماندگار شویم باید سیره و سیرت تختی را دنبال کنیم چراکه او از سکو و سکه عبور کرده و مرام پهلوانی را انتخاب کرده بود و انسان‌هایی که مرام پهلوانی را انتخاب کردند در تاریخ ماندگار شدند.

صالحی امیری تصریح کرد: چرا ما امروز اینجا جمع شدیم در شهر ری که نگین درخشان تمدن وفرهنگ ایران زمین است و در این نقطه «ابن بابویه» که بخشی از تاریخ، تمدن و فرهنگ این سرزمین است و مهمتر اینکه چرا مرحوم تختی در این جغرافیا آرمیده خود حکمتی دارد. انسان‌های بزرگی در ابن بابویه جمع شدند و تختی بزرگ در کنار این عزیزان آرام گرفت و این نکته مبتنی بر حکمت است.

رئیس کمیته ملی المپیک در خاتمه اظهار داشت: تختی فراتر از یک قهرمان کشتی است، تختی فراتر از سکو و سکه است، تختی نماد فضیلت، انسانیت، اخلاق و معرفت ومرام پهلوانی است همه ما بایدبدانیم اگر بناست در این جامعه ماندگار بمانیم راه و منش تختی را ادامه دهیم ونسل جوان ما، قهرمانان ما و جامعه ورزشی ما باید بدانند که با مرام تختی می‌توانند در این سرزمین ماندگارشوند.