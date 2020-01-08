آمریکا منتظر انتقام بعدی ایران باشد/ سریعا فرار کنید

حجت الاسلام مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در عراق، گفت: پس از ترور شهید سلیمانی، جمهوری اسلامی اعلام کرد، متجاوز را تنبیه می‌کند و به آمریکا ضربه خواهد زد. آمریکایی‌ها به شدت لرزان و هراسان بودند و در ترس به سر می‌بردند. نیروهای نظامی آمریکا در منطقه و دنیا و حتی در آمریکا در آماده باش کامل بودند.

وی افزود: امروز خواست و اراده ملت از آستین فرزندان ملت و حامیان امنیت ملت، نیروی هوافضای سپاه خارج شد و حملات سنگینی به دشمنان صورت گرفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: منابع خبری پنتاگون، تلفات نیروهای آمریکایی در پایگاه «عین الاسد» را سنگین اعلام کردند، در این پایگاه ۲ هزار نیروی آمریکایی و ۲۰۰۰ داعشی حضور داشتند. بنابراین خسارت و تلفات این حمله موشکی بسیار سنگین است.

ذوالنور با بیان اینکه این موشک، باران ترس و وحشت را در آمریکا بیشتر کرد و آرامش را از زندگی آمریکایی‌ها در جهان گرفت، تصریح کرد: آنها باید منتظر انتقام بعدی ما باشند، که ببینند کدام پایگاه آمریکایی در کدام نقطه از جهان مورد حمله جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه مصوبه مجلس شورای اسلامی پشتوانه‌ای برای نیروهای جمهوری اسلامی ایران است، افزود: آمریکایی‌ها باید به اشغال کشورهای اسلامی پایان داده و از منطقه خارج شوند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی، آمریکایی‌ها باید دُم خود را روی کولشان بگذارند و به اشغال کشورهای مسلمان پایان داده و از منطقه خارج شوند. امروز، نگرانی و ترس تروریست‌ها، شهروندان آمریکایی و نیروهای نظامی آمریکا را در منطقه و جهان افزایش داد به همین جهت ما شاهد فرار گسترده آمریکایی‌ها از منطقه هستیم.

ذوالنور تاکید کرد: این اقدام گام اول در پاک کردن منطقه از لوث وجود آمریکایی‌ها خواهد بود.