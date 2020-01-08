عرضه ۱۲.۵ هزارتن رب گوجه در بورس کالا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان مرکزی تعاون روستایی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از فروش مقدار حدود ۱۲۵۰۰ تن رب گوجه فرنگی در بورس کالای کشاورزی خبر داد و گفت: تاکنون ۸۹ درصد مطالبات گوجه فرنگی کاران به ارزش ۲۹۷ میلیارد تومان در استان‌های فارس، خراسان رضوی، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه در عملیات خرید حمایتی گوجه فرنگی مازاد از کشاورزان، مجموعاً حدود ۳۳۵ هزار تن گوجه فرنگی مستقیماً از کشاورزان خریداری شد، افزود: گوجه‌های خریداری شده در صنایع تبدیلی به رب گوجه فرنگی با کیفیت و واجد استانداردهای لازم تبدیل شد که در مجموع بالغ بر ۴۶ هزار تن رب گوجه فرنگی تولید شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: تعداد کارخانه‌های طرف قرارداد تعاونی‌های روستایی ۲۳ کارخانه مستقر در ۷ استان هستند که تاکنون ۶۵ میلیارد تومان معادل ۸۷ درصد از مطالبات کارخانه‌های رب گوجه فرنگی پرداخت شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پایان تصریح کرد: این رب پشتوانه‌ای جهت تعدیل قیمت این محصول در بازار است که در راستای سیاست‌های تنظیم بازاری این سازمان به مرور از طریق بورس در بازار عرضه خواهد شد.