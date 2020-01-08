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۱۸ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۴۷

مدیر پروژه ایران در گروه بحران؛

حمله ایران به پایگاه های آمریکا به خوبی تنظیم شده بود

حمله ایران به پایگاه های آمریکا به خوبی تنظیم شده بود

مدیر پروژه ایران در گروه بحران، به حمله موشکی ایران به پایگاه های آمریکایی در عراق واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «علی واعظ» مدیر پروژه ایران در گروه بحران، در پیامی در توئیتر می‌نویسد: هر چند ممکن است که [ایران] واکنشی محدود به آن حمله نشان داده باشد اما واکنش ایران و حمله به پایگاه‌های آمریکا در عراق با دقت تنظیم شده بود، این احتمالاً پایان داستان نیست. از این لحظه و بسته به واکنش آمریکا، ممکن است «تلافی غیرمستقیم» نام بازی باشد که آغاز می‌شود.

گفتنی است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای از حملات سنگین موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در انتقام از ترور ناجوانمردانه سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یارانش خبر داد.

طبق اعلام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این عملیات با نام عملیات سردار سلیمانی و با رمز یا زهرا (س) انجام شده است.

کد مطلب 4820199
عبدالحمید بیاتی

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    نظرات

    • کارشناس سیاسی ۱۰:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
      0 3
      پاسخ
      قبل از شلیک موشکهای ایرانی نیروهای آمریکایی این پایگاه را ترک کرده بودند.
      • ۱۲:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
        2 0
        نکنه باهاشون در ارتباطی؟ وایستا بینم جاسوس

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