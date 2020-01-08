آمریکا؛ امپراتوری در حال احتضار/انقراض هژمونی استکباری

به گزارش خبرنگار مهر، موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی، جدیدترین اثر خود را با عنوان «امپراتوری در حال احتضار» روانه بازار نشر کرد. کتاب «امپراتوری در حال احتضار» به قلم فرانسیس رابرت شور به بررسی زوایای مختلف امپریالیسم آمریکا در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و نظامی می‌پردازد. به اعتقاد نویسنده، یکی از اهداف این کتاب، تخریب خودانحصاری مغرورانه‌ای است که با نگاهی کوته‌بینانه به جهان می‌نگرد. این کتاب نشان می‌دهد دوران امپراتوری دولت آمریکا به سرآمده است.

در سراسر این کتاب، دیدگاه‌های تحلیلی گروهی از متخصصان که ظهور و سقوط امپراتوری آمریکایی را به دقت رصد کرده‌اند، مطرح شده است؛ محققانی مانند مورخان دیپلمات ایالات متحده، مورخان نظامی و منتقدان علوم سیاسی نظامی‌گری، جغرافی‌دانان و اقتصاددانان مارکسیست، تحلیلگران نظام‌های جهانی، منتقدان فرهنگیِ داخلی و خارجی و ...

در میان بسیاری از متخصصان این حوزه، اجماع گسترده‌ای وجود دارد که امپراتوری آمریکایی رو به زوال است. با این حال، اینکه با چه سرعتی این زوال به انقراض آمریکا منجر می‌شود، محل بحث است. علاوه بر این، میزانی که نهایتا مقاومتِ جهانی در برابر امپراتوری آمریکایی، فرسایش یافته و انقراض هژمونی و قدرت جهانی آن را تسریع می‌بخشد نیز مورد بحث و مناقشه بوده و به صورت رشته‌ای یکپارچه در این کتاب مطرح شده است.

«امپراتوری در حال احتضار» مشتمل بر سه بخش است. بخش نخست در سه فصل، ساخت امپراتوری آمریکا را بررسی می‌کند. در بخش دوم امپریالیسم نظامی، اقتصادی و فرهنگی آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد و بخش سوم به چگونگی زوال امپراتوری آمریکا می‌پردازد.

اثر حاضر به قلم فرانسیس رابرت شور، توسط رشید جعفرپور و عباس نجفیان ترجمه شده و با قیمت ۳۶ هزار تومان توسط موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی روانه بازار نشر شد.

علاقمندان می‌توانند برای تهیه این کتاب، ضمن مراجعه به صفحه منشورات پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، با شماره تلفن ۲۲۲۱۱۱۷۴ تماس بگیرند.