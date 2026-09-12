کشف کالای قاچاق ۵۰ میلیاردی در مرند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز به همراه عوامل کلانتری ۱۵ کشکسرای و یگان امداد در پی کسب خبری مبنی بر دپوی کالای قاچاق، برای بررسی بیشتر به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: ماموران در بازرسی از محل مذکور، انواع کالای قاچاق از قبیل لوازم آرایشی و بهداشتی، قطعات یدکی، لباس، پارچه و مواد خوراکی قاچاق کشف کردند که برابر اعلام کارشناسان، با توجه به عدم ثبت در سامانه های اداره صنعت و معدن، اقلام مکشوفه قاچاق محسوب شده و طبق ارزشیابی بعمل آمده، ارزش تقریبی این محموله میلیارد ریال برآوردشده و در این راستا یک نفر متهم دستگیر شد.

فرمانده انتظامی مرند با اشاره به اینکه برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد از شهروندان درخواست کرد: با ارائه اطلاعات خود در خصوص قاچاقچیان کالا به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ در حمایت و پشتیبانی از تولید ملی سهیم باشند.