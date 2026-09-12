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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

«دوزخ» در تماشاخانه همای سعادت دیده می‌شود 

«دوزخ» در تماشاخانه همای سعادت دیده می‌شود 

نمایش «دوزخ» به نویسندگی ژان‌ پل سارتر و کارگردانی وحید صالحی نظام‌آبادی روی صحنه تماشاخانه همای سعادت می‌رود. 

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «دوزخ» به نویسندگی ژان‌ پل سارتر، با ترجمه حمید سمندریان، تهیه کنندگی آراد باقری و کارگردانی وحید صالحی نظام‌آبادی از ۲۳ شهریور روی صحنه تماشاخانه همای سعادت می‌رود.

در توضیح داستان این نمایش آمده است: همان‌طور که ژان پل سارتر می‌گوید: «دوزخ، دیگران هستند. ما در این اثر، سه شخصیت حقیقی و مستند، یعنی روبر برازیاک روزنامه‌نگار فرانسوی، سوزان اسمیت و گرترود استاین را به دنیای دوزخِ سارتر وارد می‌کنیم؛ جایی که هر سه در اتاق وحید صالحی محبوس می‌شوند. آنها پس از کشمکش‌ها و مواجهه با یکدیگر، به‌تدریج درمی‌یابند که باید مسئولیت رفتارها و اعمال گذشته خود را بپذیرند و تاوان آن را پس بدهند.

ملیکا ‌باقری، ثمین ‌جدی، سید ‌حمیدرضا ‌حسینی و حسام حسینی گروه بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

علاقه‌مندان جهت تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد مطلب 6944714

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