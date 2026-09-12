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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۴

۲ سارق کابل برق با یک تن سرقت در اصفهان دستگیر شدند

۲ سارق کابل برق با یک تن سرقت در اصفهان دستگیر شدند

اصفهان_رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان از دستگیری ۲ سارق کابل برق در عملیات کارآگاهان پلیس خبرداد و گفت: در بازرسی از خودروهای در اختیار متهمان مقدار تقریبی یک تُن کابل برق مسروقه کشف شد.

سرهنگ حسن علی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سرقت‌های کابل برق از معابر و کارگاه‌های صنعتی در نقاط مختلف استان، مأموران اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی رسیدگی به موضوع و شناسایی عاملان این سرقت‌ها را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، اعضای یک باند از سارقان غیربومی را در یکی از شهرستان‌های استان شناسایی و طی عملیاتی ضربتی موفق شدند ۲ سارق را دستگیر کنند.

وی ادامه داد: پس از دستگیری متهمان، ۲ دستگاه خودروی مورد استفاده آنان در سرقت‌ها توقیف شد که در بررسی‌ها مشخص شد یکی از خودروها سرقتی است. همچنین مأموران در بازرسی از خودروها مقدار تقریبی یک تُن کابل برق مسروقه را کشف کردند.

سرهنگ علی اکبری ابراز کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به ۷ فقره سرقت کابل برق در سطح استان اعتراف کردند که برای آنها پرونده قضایی تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت.

کد مطلب 6944831

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