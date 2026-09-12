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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۷

بریکس می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری قطب اقتصادی جدید در جهان باشد

بریکس می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری قطب اقتصادی جدید در جهان باشد

کارشناس مسائل بین الملل گفت: افزایش همکاری میان کشورهای عضو بریکس می‌تواند به شکل‌گیری یک قطب‌بندی اقتصادی جدید در جهان، در برابر ساختارهای اقتصادی تحت سلطه کشورهای غربی منجر شود.

حسن هانی‌زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اجلاس سران بریکس و حضور ایران در این نشست، اظهار داشت: اجلاس سازمان همکاری شانگهای اخیراً برگزار شد و ایران در این نشست پیام‌های مهمی را مطرح کرد. در ادامه نیز اجلاس سران بریکس در حال برگزاری است که می‌تواند واکنشی به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و سایر کشورهای شرق باشد.

وی افزود: برگزاری این نشست می‌تواند بازتاب مهمی در سطح جهانی داشته باشد و نشان دهد اعمال تحریم علیه کشورهای عضو بریکس، از جمله ایران، روسیه و چین، نمی‌تواند آمریکا را به اهداف خود برساند.

کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: با توجه به اینکه کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای بخش قابل‌توجهی از اقتصاد جهان را در اختیار دارند، گسترش تعاملات درون‌سازمانی میان اعضای این دو مجموعه می‌تواند آمریکا را از نظر اقتصادی با چالش مواجه کرده و زمینه شکل‌گیری یک شاکله و جبهه اقتصادی جدید در برابر دلار و هژمونی اقتصادی آمریکا را فراهم کند.

هانی‌زاده با اشاره به حضور ایران در بریکس، گفت: حضور ایران در این مجموعه حاوی پیام مهمی است؛ چراکه اغلب سران کشورهای عضو بریکس به دنبال آن هستند که آثار تحریم‌های اعمال‌شده علیه کشورهای عضو را کاهش دهند و سازوکارهای جدیدی برای توسعه مبادلات اقتصادی میان اعضا ایجاد کنند.

وی تصریح کرد: در چارچوب بریکس و سازمان همکاری شانگهای، حرکت به سمت ایجاد سازوکارهای مالی و حتی ارز مشترک یا ابزار مبادلاتی جدید می‌تواند در بلندمدت به کاهش وابستگی به دلار، افزایش تعاملات اقتصادی میان کشورهای عضو و در نهایت کاهش هژمونی اقتصادی آمریکا منجر شود.

کارشناس مسائل بین‌الملل تأکید کرد: اجلاس بریکس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند در مسیر کاهش آثار تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران مؤثر باشد.

هانی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از تجارت و گردش مالی جهان توسط کشورهای عضو بریکس و سازمان همکاری شانگهای انجام می‌شود و افزایش همکاری میان این کشورها می‌تواند به شکل‌گیری یک قطب‌بندی اقتصادی جدید در جهان، در برابر ساختارهای اقتصادی تحت سلطه کشورهای غربی، منجر شود.

کد مطلب 6944815
نفیسه عبدالهی

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