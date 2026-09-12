حجت الاسلام قمی از «مدرسه میناب» بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، حجت الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی صبح امروز ۲۱ شهریور از آثار نمایشگاه «مدرسه میناب» که این روزها در گالری خانه حوزه هنری روی دیوار رفته است، دیدن کرد.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در این بازدید با خالقان آثار این نمایشگاه گفتگو کرد و هنرمندان ضمن تشریح زاویه نگاه خود از نیازها و ضرورت‌ها برای ارائه بهتر تولیدات‌شان گفتند.

حجت الاسلام قمی عنوان کرد: قدردان کسانی که در برگزاری این نمایشگاه تلاش کردند و افرادی که برای میناب کار می‌کنند، هستم و طبیعتاً از هنرمندان متعهد همچنان کارهای خوبی در خصوص میناب خواهیم دید و ما هم این تولیدات را دنبال می‌کنیم.

وی، پرداخت هنری به جنایت‌های جنگی را در بازخورد و آگاهی‌بخشی جهان بسیار اثرگذار دانست و اظهار کرد: وظیفه حوزه هنری پشتیبانی از این آثار است ولی آنچه دغدغه‌اش را دارم، عرضه بین‌المللیِ موثر و مناسب آثار با موضوع میناب است.

حجت الاسلام قمی در پایان بیان کرد: این آثار حتما باید در فضایی چون سازمان ملل و نهادهایی که منشا تصمیمات مهم بین‌المللی هستند، عرضه شود. ما هم در این مسیر از آنچه که در توان‌مان است، کوتاهی نخواهیم کرد و با جدیت کار را دنبال می‌کنیم.