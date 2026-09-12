رفع مشکل آب روستای علویان مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم سلیمانی روز شنبه در جلسه بررسی مشکلات آب شرب روستای علویان مراغه احداث مخزن آب هزار مترمکعبی را راهکار اصلی و پایدار برای رفع مشکل آب شرب این روستای پرجمعیت عنوان و اظهار کرد: دغدغه‌های عمومی و تلاش برای رفع مشکلات روستاها جزو اولویت‌های شرکت آبفای آذربایجان شرقی است.

وی با تأکید بر اینکه پایداری خدمات و تأمین آب شرب خط قرمز شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی است افزود: آنچه برای ما اهمیت دارد، رفع مشکلات مردم و ارائه خدمات پایدار است و نباید به گونه‌ای عمل کنیم که موجب ایجاد دغدغه برای خانواده‌ها شود.

سلیمانی موقعیت و جایگاه ویژه روستای علویان به دلیل ظرفیت‌های گردشگری آن را مورد اشاره قرار داد و یادآور شد: این روستا از مناطق مهم جنوب آذربایجان شرقی است و شایسته نیست روستایی با این ظرفیت با مشکلات تأمین آب شرب مواجه باشد، از این‌رو شرکت آب و فاضلاب استان خود را موظف می‌داند با اجرای اقدامات زیربنایی، این مشکل را به صورت اساسی برطرف کند.

وی با اعلام اینکه احداث مخزن یک‌هزار مترمکعبی برای روستای علویان در دستور کار قرار می‌گیرد گفت: با توجه به اعلام آمادگی اهالی برای تأمین محل اجرای طرح، معاونت‌های بهره‌برداری و مهندسی و توسعه شرکت آبفای آذربایجان شرقی مأمور شدند در کوتاه‌ترین زمان به تهیه اسناد مناقصه، برگزاری فرآیند انتخاب پیمانکار و آغاز عملیات اجرایی اقدام کنند.

سلیمانی یادآور شد: این طرح حداکثر تا یک سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. وی بر استفاده از ظرفیت‌های موجود منابع آبی منطقه، بررسی فنی شبکه توزیع و اجرای راهکارهای کارشناسی برای افزایش پایداری تأمین آب شرب تأکید و اضافه کرد: تمامی گزینه‌های فنی برای رفع مشکل کمبود آب روستای علویان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

روستای علویان با بیش از سه هزار نفر جمعیت و بیش از ۹۰۰ فقره انشعاب آب از روستاهای پرجمعیت آذربایجان شرقی و شهرستان مراغه است.