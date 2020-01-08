حجت الاسلام جواد بهشتی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: برنامه عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) به مناسبت ایام فاطمیه اول با حضور سخنرانان و مداحان در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار میشود.
وی گفت: مراسم عزاداری چهارشنبه ۱۸ دیماه بعد از نماز مغرب و عشاء همزمان با شب شهادت حضرت صدیقه طاهره (س) با سخنرانی آیتالله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس و مداحی مهدی سلحشور برپا میشود.
مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) اظهار داشت: صبح روز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) مراسم زیارت عاشورا با سخنرانی حجتالاسلام مؤمنی و قرائت دعا توسط سید علی حسینینژاد رأس ساعت ۶ و نیم آغاز خواهد شد.
وی برپایی مجلس روضه ویژه بانوان را از دیگر برنامههای روز شهادت حضرت زهرا (س) اعلام کرد و گفت: این مراسم ساعت ۱۰ صبح برگزار میشود و طی آن حجتالاسلام شهاب مرادی سخنرانی کرده و سید مهدی میرداماد مرثیهخوانی میکند.
حجت الاسلام بهشتی پور ادامه داد: بلافاصله بعد از نماز ظهر و عصر پنجشنبه نیز خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) توسط حجتالاسلام میرزامحمدی قرائت میشود و ساعت ۱۶ همان روز محفل انس با قرآن، هدیه به حضرت صدیقه کبری (س) با حضور قاریان و حافظان قرآن کریم و مداحی رضا ولیزاده برگزار خواهد شد.
وی بیان کرد: مراسم شام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) برنامه پایانی ایام فاطمیه اول خواهد بود که پنجشنبه ۱۹ دیماه با سخنرانی حجتالاسلام حسینی قزوینی و مداحی سید علی حسینینژاد برگزار میشود.
مدیر کل روابط عمومی و تبلیغات آستان مقدس حضرت معصومه (س) گفت: خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) همزمان با ایام فاطمیه اول و شهادت این بانوی عظیمالشأن در حرم مطهر کریمه اهلبیت (س) قرائت میشود.
وی با بیان اینکه این مراسم پنجشنبه ۱۹ دی ماه بلافاصله بعد از نماز ظهر و عصر در شبستان امام خمینی (ره) آستان مقدس بانوی کرامت برپا میشود، افزود: خطبه فدکیه دخت نبی مکرم اسلام (ص) حضرت فاطمه زهرا (س) با نوای حجتالاسلام میرزامحمدی قرائت خواهد شد.
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