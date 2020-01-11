نامزد استقلال طلب «هنگ کنگ» در انتخابات ریاستی پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «تسای اینگ ون»، رئیس دولت تایوان برای دومین بار موفق شد تا اکثریت آرا را بدست آورد.

براساس آخرین آمار منتشر شده از نتایج انتخابات تایوان، اینگ ون تا کنون موفق به کسب بیش از ۸ میلیون رای و بیش از نیمی از آرای انتخاباتی شده است.

«تسای اینگ ون»، از حزب دموکراتیک ترقیخواه تایوان است و چین او و حزبش را یک استقلال طلب می داند.

گفته شده در این انتخابات، «هان کیو یو» دیگر نامزد انتخابات ریاست دولت سال ۲۰۲۰ تایوان از حزب ناسیونالیست،‌ بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار رای معادل ۳۸.۶ درصد از آرا را کسب کرده است.