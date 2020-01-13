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۲۳ دی ۱۳۹۸، ۱۲:۲۵

ستار همدانی معاون اقتصادی استقلال شد

ستار همدانی معاون اقتصادی استقلال شد

سرپرست پیشین باشگاه استقلال به عنوان معاون اقتصادی جدید این باشگاه انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستار همدانی سرپرست سابق باشگاه استقلال که چندی پیش از سمت خود کنار رفت، به عنوان معاون اقتصادی باشگاه انتخاب شد.

امروز سعید رمضانی پیشکسوت فوتبال ایران به عنوان سرپرست جدید این تیم انتخاب شده بود.

کد مطلب 4824326

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    نظرات

    • پدارم IR ۱۲:۴۹ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
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      پاسخ
      چه خبره در استقلال! بابا برید بیرون از استقلال. هیئت مدیره بی خاصیت، ما هواداران منتظر اعلام مدیر عاملی فتح الله زاده هستیم چون میدانیم او می تواند درست مدیریت کند او میتواند برای فصل بعد استراماچونی رو بیاره

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