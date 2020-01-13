ستار همدانی معاون اقتصادی استقلال شد

به گزارش خبرنگار مهر، ستار همدانی سرپرست سابق باشگاه استقلال که چندی پیش از سمت خود کنار رفت، به عنوان معاون اقتصادی باشگاه انتخاب شد.

امروز سعید رمضانی پیشکسوت فوتبال ایران به عنوان سرپرست جدید این تیم انتخاب شده بود.