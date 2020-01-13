شرایط پرداخت وام ۵۰ میلیون ریالی به هنرمندان فراهم می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور وحیدی فر، عصر دوشنبه در نشستی با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان بهاباد با بیان اینکه تاکنون برای ۲۰ هزار هنرمند در سراسر کشور کارت صادر شده است، اظهار داشت: این کارت از طریق سامانه سایه برای هنرمندان صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه صندوق اعتباری هنر، خدمات بیمه‌ای نیز به هنرمندان ارائه می‌دهد، افزود: برای ارائه خدمات بیمه‌ای به هنرمندان مشکلی وجود ندارد.

وحیدی فر ادامه داد: تلاش ما ایجاد خدمات رفاهی و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اهالی فرهنگ و هنر است و در این راستا با دو بانک و صندوق تفاهمنامه هایی منعقد کرده‌ایم.

معاون صندوق اعتباری هنر عنوان کرد: این تسهیلات که مبلغ آن ۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است، به منظور تأمین و رفع نیازهای ضروری اهالی فرهنگ، هنر و رسانه در چارچوب ضوابط صندوق و مقررات بانکی پرداخت می‌شود.

وحیدی فر همچنین با اشاره به پرداخت مستمری به هنرمندان کشور یادآور شد: در حال حاضر ماهانه ۸۰۰ هزار تومان کمک مستمری به ۳۸۶ هنرمند در کشور پرداخت می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت صندوق اعتباری هنر بیان کرد: این صندوق از سال ۸۲ شروع به کار کرد و بیمه هنرمندان به عنوان اولین اقدام در دستور کار قرار گرفت.

وحیدی فر با اشاره به اینکه هنرمندان بدون هیچ مشکل و بورکراسی اداری می‌توانند به عضویت صندوق درآیند، تصریح کرد: حتماً لازم نیست یک هنرمند خوشنویس در چند نمایشگاه شرکت کند یا یک نویسنده چند کتاب منتشر کرده باشد بلکه معیار این است که فرد واجد شرایط، دارای رتبه ممتاز هنری و فعال در حوزه مرتبط با وزارتخانه باشد.

معاون اعضای صندوق اعتباری هنر یادآور شد: البته این موضوع نباید موجبی برای معرفی هنرمند نماها به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و صندوق اعتباری هنر شود.