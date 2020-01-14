بازگشایی ۴۰۰ راه روستایی مسدود شده در سیلاب سیستان و بلوچستان

حیدر مطاعی در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای در بازگشایی راههای مسدود در اثر سیل سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تا دیروز عصر بخش زیادی از جادههای اصلی، فرعی و روستایی را بازگشایی کردهایم اما برخی جادههای اصلی را تا زمانی که سیلاب فروکش نکند، نمیتوانیم کاری کنیم.
وی افزود: عمده کار ما در جنوب سیستان و بلوچستان شامل شهرهای ایرانشهر، قصرقند و چابهار است که تحت سیلاب قرار دارند و در حدود ۳۰۰ روستا فعلاً نمیتوانیم عملیات راهسازی انجام دهیم چرا که کل مسیر زیر آب رفته است.
به گفته معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، ۴۰۰ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری در حال بازسازی راههای اصلی، فرعی و روستایی تخریب شده یا مسدود در اثر سیلاب جنوب سیستان و بلوچستان هستند.
وی ادامه داد: همچنین تمام امکانات عمرانی و راهسازی بخش خصوصی، دولتی و پیمانکاری را به این منطقه منتقل کردهایم و از ۵ شنبه بعدازظهر مشغول خدمت رسانی هستیم. ولی ابتدا باید آب موجود در محورها و جادهها فروکش کند تا بتوانیم میزان خسارت را برآورد کنیم.
مطاعی تصریح کرد: فعلاً در جادههایی که آبگرفتگی ها به صورت نقطهای است در حال کار کردن هستیم اما در بسیاری از محورها، آبگرفتگی به صورت کلی است. ضمن اینکه سرعت انتقال آب کند است که پس از فروکش کردن، با حداکثر سرعت بازسازی محورها را آغاز خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: در عرض دو یا سه ساعت معادل دو سال بارش در جنوب سیستان و بلوچستان رخ داد که ۲۵۰ میلیمتر بارندگی بود؛ پس از هشدار سازمان هواشناسی، بلافاصله امدادرسانی را آغاز کردیم و در آماده باش کامل بودیم؛ با توجه به اینکه آن منطقه تماماً دشت بود و رودخانههای سیلابی نداریم تا بتواند آبهای سطحی را جمع آوری کرده و ببرد، تنها راه ما منتظر ماندن برای فروکش کردن آب است؛ با این حال توانستهایم بسیاری از محورهای روستایی تخریب شده را با اقدامات موقتی بازگشایی کنیم. راه ارتباطی ۷۰۰ روستا زیر آب بود که تا ۴۰۰ محور آن بازگشایی شده است.
معاون سازمان راهداری همچنین تأکید کرد: نیروهای راهداری ۲۴ ساعته در حال امدادرسانی هستند؛ ما در بهترین وضعیت آماده باش بودیم و از این بهتر نمیتوانستیم خدمت رسانی کنیم.
نظر شما