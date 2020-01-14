افزایش مقاومت میکروبی در کشور/خطر عفونت های بیمارستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی شهریاری، در نهمین کنگره تخصصی و سومین کنگره بین‌المللی کنترل عفونت و استریلیزاسیون و مواد و تجهیزات پزشکی با تبریک و تسلیت شهادت سردار سلیمانی و تسلیت به خانواده جان باختگان حادثه سقوط هواپیما، گفت: گرفتن انتقام سخت از آمریکا یک مزیت بود که نشان دهیم ایران یک ابر قدرت است و کسی اجازه تعرض به این کشور را نخواهد داشت.

وی همچنین با اشاره به افزایش مقاومت میکروبی در کشور بیان کرد: روزانه شاید صدها نفر با وجود تمام تلاش‌های کادر ارائه خدمات، جان خود را به علت عفونت‌های بیمارستانی از دست دهند که با اشغال متوسط ۳ تا ۵ روزه تخت‌های بیمارستانی، این روند هزینه‌های زیادی هم به حوزه سلامت کشور وارد می‌کند.

شهریاری افزود: ایران در رتبه بالایی در مصرف آنتی‌بیوتیک قرار دارد که این موضوع سبب ایجاد مقاومت دارویی شده است و با توجه به اینکه هر روز یک میکروب جدید با اشکال مختلف به وجود می‌آید، افزایش مصرف آنتی بیوتیک موضوعی نگران کننده است.

وی در ادامه بر اهمیت لزوم استرلیزاسیون برخی اقلام مصرفی اشاره کرد و گفت: اگر روزی امکان استفاده از تجهیزات یکبار مصرف به شکل کامل وجود داشت، اما امروز دیگر این امکان نیست و نمی‌توان ولخرجی کرد، باید راه لسترلیزاسیون را یاد بگیریم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، خاطرنشان کرد: علاوه بر آنکه باید با اقدامات مناسب اجازه ندهیم افراد بیمار شوند، باید به میزان تخصیص بودجه هم فکر کنیم. البته، همواره نه در مجلس و نه در دانشگاه‌ها به این موضوع به خوبی توجه نمی‌شود.

وی در پایان با تشکر از خیرین سلامت کشور، اظهار کرد: خیرین بیشتر در حوزه ساخت‌وساز اماکن درمانی فعالیت داشتند. در حال حاضر بهتر از این فعالیت آن است که به سمت تامین تجهیزات پزشکی سوق پیدا کند. البته این بزرگواران همواره به کمک ما آمده‌اند.