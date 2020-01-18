شهید سردار سلیمانی در جنگ ۳۳ روزه کمر رژیم صهیونیستی را شکست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین کاجی شامگاه جمعه در یادواره شهدای کارگر کاشان با بیان اینکه سردار شهید قاسم سلیمانی به معنای تمام فاتح القلوب مردم ایران و منطقه بود، اظهار داشت: حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع پیکر این شهید و همچنین تجمع‌های مردم برای گرامیداشت شهید سلیمانی و دیگر شهدای جبهه مقاومت مویدی بر این مطلب است.

وی با اشاره به سعی و مجاهدت شهید سلیمانی برای تشکیل جبهه مقاومت و نیروهای ان ابراز داشت: حضور فعالانه شهید سلیمانی در عراق و سوریه و تشکیل جبهه مردمی برای مبارزه با داعش باعث شد که این شجره خبیثه برای همیشه در منطقه ریشه کن شود.

این راوی دفاع مقدس با ذکر سابقه حضور شهید قاسم سلیمانی در منطقه تصریح کرد: حضور شهید سلیمانی در هریک از جبهه‌های مقاومت در منطقه باعث نصرت و پیروزی برای رزمندگان می‌شد.

وی با بیان اینکه جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی با حزب الله لبنان نشان داد که این رژیم در مقابل مقاومت چاره‌ای جز تسلیم ندارد، خاطرنشان کرد: شهید سردار سلیمانی و دیگر همرزمانش در حزب الله لبنان در جنگ ۳۳ روزه کمر رژیم صهیونیستی را شکستند.

گفتار و رفتار شهید سلیمانی با عامه مردم باید الگویی برای مدیران و مسئولین کشور باشد

سردار کاجی با اشاره به رفتار و منش سردار شهید سلیمانی در رفتار با مردم به خصوص افراد سالخورده ابراز داشت: گفتار و رفتار این شهید بزرگوار با عامه مردم باید الگویی برای مدیران و مسئولین کشور باشد.

وی با بیان اینکه سردار شهید سلیمانی بیش از ۱۲۰ هزار بسیجی را در نزدیکی مرز اسرائیل برای جبهه مقاومت در منطقه تربیت کرد، تاکید کرد: با وجود اینکه بیش از ۸۰ درصد خاک سوریه در اشغال داعش بود، فرمانده جهانی مقاومت توانست با اقدامات و تدابیر خود خاک این کشور را از لوث شجره خبیثه داعش پاک کند.

این رزمنده هشت سال دفاع مقدس در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه بعد از سردار شهید قاسم سلیمانی بسیار فرماندهان دیگر داریم که راه او را ادامه دهند، بیان داشت: بسیاری از این فرماندهان برای مردم ناشناخته هستند ولی آنان نیز همانند شهید قاسم سلیمانی جان بر کف برای اعتلای اسلام و ادامه دهنده راه امام و شهدا هستند.

وی یکی از خصوصیات بارز شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای انقلاب اسلامی را ولایت پذیری محض از فرامین رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: تنها راه خروج از مشکلات و فتنه‌های مردم اطاعت و اجرای دقیق فرامین رهبر انقلاب در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و غیره است.

سردار کاجی با اشاره به استیصال و درماندگی آمریکا و استکبار جهانی در مقابل شهید سردار سلیمانی و دیگر رزمندگان جبهه مقاومت یاداور شد: دشمن این شهید بزرگوار را ناجوانمردانه و با یک عملیات تروریستی به شهادت رساند که نشان از ناتوانی و حقارت آمریکاست.