بارش برف تا روز دوشنبه در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با عبور موجی طی روزهای شنبه و یکشنبه بارش برف و باران و گاهی وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان وکولاک برف و کاهش دید در ارتفاعات و گردنه‌های برفگیر انتظار می‌رود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شدت بارش‌ها برای مناطق غربی و برای امروز است.

وی بیان کرد: این موج اواخر وقت یکشنبه استان راترک خواهد کرد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: روز دوشنبه کاهش دما، پدیده مه، در بعضی ساعات افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده برف در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از اواخر وقت سه شنبه و طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه موج بارشی جدید استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و موجب بارش برف در سطح استان خواهد شد و شدت بارش‌ها برای این موج طی روز چهارشنبه است.