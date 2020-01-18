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۲۸ دی ۱۳۹۸، ۱۳:۲۳

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری:

بارش برف تا روز دوشنبه در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

بارش برف تا روز دوشنبه در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد

شهرکرد- مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: بارش برف تا روز دوشنبه در چهارمحال و بختیاری ادامه دارد.

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با عبور موجی طی روزهای شنبه و یکشنبه بارش برف و باران و گاهی وزش باد نسبتاً شدید در سطح استان وکولاک برف و کاهش دید در ارتفاعات و گردنه‌های برفگیر انتظار می‌رود.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: شدت بارش‌ها برای مناطق غربی و برای امروز است.

وی بیان کرد: این موج اواخر وقت یکشنبه استان راترک خواهد کرد.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: روز دوشنبه کاهش دما، پدیده مه، در بعضی ساعات افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده برف در ارتفاعات پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: از اواخر وقت سه شنبه و طی روزهای چهارشنبه و پنج شنبه موج بارشی جدید استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد و موجب بارش برف در سطح استان خواهد شد و شدت بارش‌ها برای این موج طی روز چهارشنبه است.

کد مطلب 4828502

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