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۲۹ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۱۰

رئیس مرکز مدیریت راه های کردستان:

تمامی محورهای مواصلاتی شهری و روستایی کردستان باز است

تمامی محورهای مواصلاتی شهری و روستایی کردستان باز است

سنندج - رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده ای کردستان گفت: علیرغم بارش برف در طول شبانه روز گذشته و کاهش دما، خوشبختانه تمامی راه های مواصلاتی سطح استان باز است.

دانش زندی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر تنها گردنه ژالانه و محور مریوان – سقز به دلیل بارش برف شب گذشته و همچنین کاهش دما مقداری یخ زدگی سطح جاده ها را داریم که در این مسیرها نیز تردد با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

وی افزود: همزمان با آغاز بارش برف در شبانه روز گذشته راهداران نیز عملیات برفروبی و نمک پاشی محورهای مواصلاتی را آغاز کردند که همین امر باعث جلوگیری از مسدود شدن راه های مواصلاتی شد.

رئیس مرکز مدیریت راه های اداره کل راهداری، حمل و نقل جاده ای کردستان ادامه داد: بنا بر اعلام سازمان هواشناسی کردستان تا روز سه شنبه نیز بارشی در سطح استان نخواهیم داشت و از این رو در بحث عبور و مرور در جاده ها نیز مشکلی پیش نخواهد آمد.

زندی یادآور شد: در رانندگان درخواست داریم در صورت هرگونه سفر بین شهری حتماً زنجیر چرخ همراه داشته باشند تا در مواقع لزوم بتوانند با استفاده از آنها تردد کنند.

کد مطلب 4829191

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