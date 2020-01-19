به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گفته می‌شود آمازون در حال طراحی ترمینال‌های پرداخت مبتنی بر دست است که برای فروش نوشیدنی و انواع اغذیه در کافی شاپ ها، رستوران‌ها و غیره قابل استفاده هستند. با این کار دیگر نیازی به استفاده از کارت اعتباری و دستگاه‌های پوز نیست و هر فرد باید تنها دست خود را در برابر دستگاهی ویژه قرار دهد.

در قالب این سیستم کارت پرداخت اعتباری هر فرد با دست وی مرتبط شده و از کاربر خواسته می‌شود تا برای خرید کالا اجازه اسکن شدن سطح دست خود را در برابر دستگاهی ویژه بدهد.

آمازون قصد دارد در آینده نزدیک از این فناوری در برخی فروشگاه‌های خود اضافه کند و حتی آن را در سایت آمازون هم به کار بگیرد. این فناوری نمایش آگهی‌های هدفمند را نیز تسهیل می‌کند. البته بیم آن می‌رود که فناوری یادشده موجب وقوع برخی مشکلات امنیتی شود.

پیش از این برخی منابع خبری از همکاری آمازون و ویزا برای تسهیل نقل و انتقال پول از همین طریق خبر داده بودند. هنوز مشخص نیست آیا خرده فروشان نیز از این فناوری جدید استقبال خواهند کرد یا خیر.