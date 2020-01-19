ارتقای توان راهداری گلستان با خرید تجهیزات جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوبعلی تبرایی اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون سه دستگاه تجهیزات راهداری با اعتبار بالغ بر ۷۴۰ میلیون تومان، خریداری و به ناوگان راهداری استان ملحق شد.

وی افزود: این تجهیزات شامل یک دستگاه خط کش با اعتبار ۲۹۰ میلیون تومان و دو دستگاه پیکور (چکش هیدرولیکی) با اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان است و خرید چند دستگاه تجهیزات دیگر در دست اقدام است که طی زمستان امسال به ناوگان راهداری اضافه خواهند شد.

تبرایی ماشین آلات سنگین راهداری را از راهبردی ترین دستگاه های ناوگان راهداری اداره کل نام برد و گفت: امسال با اعتبارات مصوب نسبت به تعمیر و سرویس و آماده سازی ۱۶۰ دستگاه ماشین آلات و سرویس و تعمیر تجهیزات راهداری اقدام و آماده انجام وظایف راهداری زمستانه امسال شد.

وی یادآورشد که امسال جهت راهداری زمستانه از ماشین آلات سنگین بخش خصوصی هم بهره مند خواهیم بود.

گفتنی است که فعالیت راهداری زمستانه گلستان از اواسط آذرماه در پنج هزار کیلومتر از راه های استان به ویژه راه های کوهستانی و برفگیر شروع شده است.