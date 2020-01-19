به گزارش خبرگزاری مهر، علی خانی معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران و دبیر نشست تخصصی "جایگاه بهبود کیفیت قلمروهای عمومی در بازآفرینی شهری" با بیان این که اقدامات نوسازی در شهر تهران و سایر شهرهای کشور بیشتر مبتنی بر توسعه معابر بوده است، خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اساسی بازآفرینی شهری، بهبود کیفیت عرصه‌های عمومی تعریف شده که در برنامه پنج ساله سوم توسعه شهرداری تهران مورد تأکید قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران تصریح کرد: موضوع بهبود کیفیت عرصه‌های عمومی در قالب پروژه‌های بهسازی محیطی از سال ۹۷ در شهر تهران دارای ردیف بودجه‌ای شد و در سال ۹۸ نیز این موضوع توسعه پیدا کرد و به یکی از محورهای اساسی فعالیت‌های سازمان نوسازی شهر تهران تبدیل شد.

خانی اظهار داشت: در سال ۹۸ حدود نیمی از بودجه سازمان نوسازی مصروف ارتقای کیفیت عرصه‌های عمومی شده و بالغ بر ۷۰ پروژه بهسازی محیطی در مراحل مختلف در دست اجرا است و پیش بینی می‌شود حدود ۲۰ مورد از این پروژه‌ها تا پایان سال جاری به بهره برداری برسند.

میترا کریمی، معاون توسعه محله‌ای سازمان نوسازی شهر تهران نیز به عنوان سخنران این نشست با بیان این که تراکم بالای جمعیت (سه برابر میانگین شهر)، کمبود خدمات عمومی، کیفیت پایین وضعیت کالبدی و اجتماعی، جذابیت پایین سرمایه گذاری، وجود فضاهای رهاشده و ناامن و پایین بودن حس تعلق به محلات از جمله عمومی ترین مشکلات بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری است، عنوان کرد: بخشی از این مسائل را می‌توان با ارتقاء کیفیت فضاهای شهری، ایجاد فضاهای جمعی و ساماندهی عرصه‌های رها شده بهبود بخشید، ارزش افزوده در محلات ایجاد کرد و با تزریق این ارزش افزوده، میزان تمایل به سرمایه گذاری و ایجاد جذابیت برای تداوم سکونت در محلات را افزایش داد.

معاون توسعه محله‌ای سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به تأکید اسناد فرادست از جمله برنامه ملی بازآفرینی و برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران در بهسازی و ارتقای کیفیت خدمات زیربنایی و فضاهای عمومی، از تدوین دستورالعملی برای پروژه‌های بهسازی محیطی به همت سازمان نوسازی شهر تهران خبر داد و یاد آور شد: این شیوه نامه از ۴ بخش اصلی شناسایی و برنامه ریزی، انتخاب طراح و تهیه طرح، آماده سازی و اجرا و بهره برداری و نگهداشت پروژه‌ها تشکیل شده است.

کریمی خاطرنشان کرد: در شناسایی و برنامه ریزی پروژه‌های بهسازی محیطی، از برنامه‌های توسعه محلات که منتج از نظرات ساکنان محلات و کلیه ذی نفعان است، استفاده خواهد شد.

وی افزود: میزان اثرگذاری پروژه‌ها، یکی از معیارهای اصلی برای انتخاب و اجرای پروژه‌های بهسازی محیطی است و هر چه دامنه تأثیرات این پروژه‌ها بر محیط پیرامون وسیع‌تر باشد و اثرات بهتری داشته باشد، دارای اولویت اجرایی بالاتری خواهد بود.

معاون توسعه محله‌ای سازمان نوسازی شهر تهران بر اهیمت و ضروت تحقق پذیری پروژه‌های بهسازی محیطی تأکید کرد و متذکر شد: اجرای پروژه‌های بهسازی محیطی از طریق منابعی است که در اختیار شهرداری قرار دارد و با توجه به تبصره ۱۸ قانون بودجه و سهم ۳۰ به ۷۰ شهرداری در برابر دولت در تأمین منابع ساخت خدمات پشتیبان سکونت، در تلاش هستیم بتوانیم از بخش دولتی نیز بودجه‌ای در اختیار داشته باشیم.

کریمی ارزیابی پس از اجرای پروژه‌ها را حائز اهمیت دانست و یادآور شد: از سال آینده پس از اتمام عملیات اجرایی تعداد قابل توجهی از پروژه‌های بهسازی محیطی در مناطق مختلف، قطعاً میزان اثرات مثبت، استقبال شهروندان و … در این پروژه‌ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

شایان ذکر است نشست تخصصی"جایگاه بهبود کیفیت قلمروهای عمومی در بازآفرینی شهری" با حضور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران، اساتید دانشگاه، مدیران دفاتر خدمات نوسازی و … در معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برگزار شد.