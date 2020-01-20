تروریستها در سوریه همچنان غیرنظامیان را سپر انسانی قرار داده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سانا گزارش داد: گروههای تروریستی مستقر در حومه ادلب برای هشتمین روز متوالی مانع خروج غیر نظامیان از طریق گذرگاههای انسانی در ابو الضهور و هبیط در حومه ادلب و در الحاضر واقع در حومه جنوبی حلب به منظور خروج به مناطق امن شده اند تا از آنان به عنوان سپر انسانی استفاده کنند.
خبرنگار سانا اعلام کرد: تروریستها عمداً جادههای فرعی منتهی به گذرگاههای انسانی در چند نقطه را تخریب و موانع خاکی ایجاد کرده اند تا مانع رسیدن خودروهای حامل اهالی که تمایل دارند از مناطق حضور تروریستها به مناطق امن شده از سوی ارتش سوریه خارج شوند، بشوند.
همزمان خبرنگار سانا از اسکان ۱۵۰۰ تروریست به همراه خانوادههای آنان توسط ترکیه در شهر رأس العین در استان حسکه در شمال سوریه خبر داد و اعلام کرد: ۱۵۰۰ تروریست به همراه خانوادههای آنان در دو منطقه الخربات و الحوارنه در شهر رأس العین و در خانههای شهروندان سوری اسکان یافته اند.
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