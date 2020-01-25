خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ساعت ۲۱ و ۴۸ دقیقه و ۱۶ ثانیه یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ بود که گسلی پر انرژی در ۱۱ کیلومتری عمق زمین بخش ازگله آن چنان جنبید که زلزله‌ای ویرانگر به بزرگی ۷.۳ ریشتر چندین استان غربی کشور را به لرزه درآورد؛ آن گونه که خانه‌های بسیاری از روستاهای غربی استان کرمانشاه را با خاک یکسان کرد.

اما اوج ویرانی‌ها در روستاها و به ویژه شهر سرپل ذهاب اتفاق افتاد؛ ویرانی زیادی در این شهر به بار آمد به گونه‌ای که امروز با گذشت دو سال و دو ماه از آن واقعه هولناک هنوز چهره این شهر به حالت عادی برنگشته است.

خیابان‌های مرکزی شهر البته تا حدی سرپا شده‌اند، اما کوچه پس کوچه‌های این شهر هنوز هم اسکلت‌های فلزی چند طبقه نیمه‌کاره عمق فاجعه را به خوبی نشان می‌دهد.

البته در شهر سرپل‌ذهاب قبل از زلزله میانگین طبقات ۱.۲ بود و اکنون با افزایش چند برابری به ۳.۹ طبقه رسیده است؛ این کار البته می‌توانست با این فرصت فراهم شده به سود مردم باشد، اما با افزایش قیمت مصالح اغلب آنها از ساخت واحدهای چند طبقه عاجز ماندند.

۹۸ درصد واحدهای روستایی زلزله‌زده بازسازی شد

فرهاد فقیهی، معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بعد از زلزله آبان ماه ۹۶، ستادهای معین در آنجا مستقر شد، اظهار داشت: از مجموع تعداد واحدهایی که در سطح ۹ شهرستان و بخش کوزران و ماهیدشت بود، ۴۱ هزار و ۱۵۸ واحد احداثی داشتیم که باید ساختمان از اول ساخته شود که از این تعداد ۹۸ درصد واحدهای روستایی صددرصد به اتمام رسیده است و ۲ درصد واحدهای روستایی باقی مانده در راستای فرصت سازی بوده است.

وی با بیان اینکه ۶۷ هزار و ۵۴۸ واحد تعمیری در زلزله ۹۶ داشتیم، عنوان کرد: خوشبختانه اواخر سال ۹۷ کار تعمیرات واحدهای مسکونی در شهر و روستا تقریباً به اتمام رسیده است.

اتمام ۶۰ درصد بازسازی واحدهای شهری سرپل ذهاب

معاون بازسازی مسکن روستایی بنیاد مسکن استان کرمانشاه با بیان اینکه ۱۲ هزار و ۷۰۰ واحد شهری احداثی داشتیم که عموماً این واحدها در شهر سرپل ذهاب قرار دارد، گفت: از این تعداد ۹ هزار و ۱۰۰ واحد در شهرستان سرپل ذهاب است که ۵ هزار و ۴۰۰ واحد آن به اتمام رسیده است و مابقی آن با پیشرفت ۷۵ درصدی در حال انجام است.

فقیهی به پرداخت تسهیلات جدید ۱۲ میلیونی که به عنوان مکمل به اهالی شهر سرپل ذهاب اشاره کرد و گفت: هدف این است تا پایان سال کار بازسازی شهر سرپل ذهاب با همت و تلاش خود مردم آن منطقه به پایان برسد.

وضعیت مستأجران دو سال پس از زلزله

محبت جمالی نیا، فرماندار سرپل‌ذهاب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از آسیب دیدگی شهرستان سرپل ذهاب بر اثر زلزله سال ۹۶، همتای سایر زلزله‌زدگان تسهیلاتی نیز به مستاجرین زلزله زده قرار گرفت.

وی با بیان اینکه ۱۷ میلیون تومان تسهیلات و بلاعوض به مستاجرین تخریبی پرداخت شده است، عنوان کرد: با توجه به فرصت بازسازی که پیش آمده کارهای خوبی در این راستا پس از زلزله انجام شده است.

فرماندار سرپل ذهاب بیان کرد: بیش از ۵ هزار مستأجر تعمیری و تخریبی در سطح شهرستان وجود داشت که در حال حاضر کمتر از ۴۰۰ خانوار در شهرستان در کانکس زندگی می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پایش که توسط مسئولان انجام شده، زمینی در حاشیه سرپل ذهاب برای مستأجران در نظر گرفته شده است که در حال حاضر جانمایی آن انجام شده و کارهای زیرساخت آن باقی مانده است.

جمالی نیا کارهای زیر ساختی را اعم از آب، برق و فاضلاب دانست و گفت: مستأجران در صورت اسکان موقت در آن منطقه، کار زیر ساختی آن انجام می‌شود.

از فاز دوم بیمارستان سرپل ذهاب چه خبر؟

طهماسبی، رئیس شبکه بهداشت سرپل ذهاب هم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر ۲۳ پزشک متخصص در سرپل ذهاب مشغول خدمات رسانی به مردم هستند که از این تعداد ۱۲ پزشک جدیدالورود هستند که در ۱۴ رشته متفاوت از جمله متخصص پوست، رادیولوژی، داخلی، اطفال، جراحی، زنان، بیهوش، روانپزشکی، قلب و… فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه بخش‌های مختلفی در بیمارستان سرپل ذهاب از جمله آزمایشگاه، رادیولوژی، سی تی اسکن، بخش زنان، بخش مردان، اطفال، ای سی یو و سی سی یو فعال است، عنوان کرد: بخش اورژانس روزانه ۵۰۰ بیمار و کلینیک تخصصی روزانه ۴۰۰ بیمار ویزیت می‌کند. آمار ویزیت ۲۵ هزار بیمار در ماه می‌رسد.

رئیس شبکه بهداشت سرپل ذهاب با اشاره به اینکه فاز اول بیمارستان سرپل ذهاب یکسال پس از زلزله تجهیز و مقاوم سازی شد، عنوان کرد: فاز دوم بیمارستان سرپل ذهاب در ۸۱ تخت خوابی توسط خیران ۴۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه این بیمارستان دارای ۶ هزار مربع مساحت است، افزود: از ابتدای سال سال ۹۶ تاکنون، ۵۰ پروژه ساختمانی. کلنگ آن زده شده و ۳۰ پروژه تاکنون به بهره برداری رسیده است.

طهماسبی با اشاره به اینکه ۲۰۰ خانه بهداشت تاکنون به بهره برداری رسیده است، گفت: ۳ مرکز بهداشتی درمانی و ۳ پایگاه سلامت از محل طرح تحول سلامت تأسیس شده است.

این مسئول با بیان اینکه پروژه دیالیز که ۶۰۰ میلیون تومان برای آن هزینه شده است در دهه فجر به بهره برداری می‌رسد، افزود: پایگاه سلامت شماره یک در دهه فجر افتتاح می‌شود و دو مرکز بهداشت درمانی روستایی توسط خیرین ساخته شده که ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و کاری بی نظیر در حوزه ساخت و ساز و درمان است.

رئیس شبکه بهداشت سرپل ذهاب با بیان اینکه یک پایگاه فوریت‌های پزشکی که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد درحال ساخت و ساز توسط خیرین است، بیان کرد: در حوزه بهداشت خدمات خوبی انجام شده و با تلاش همکاران در حوزه سم پاشی و جلوگیری از سالک اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه تجهیزات پزشکی بسیار زیادی برای بخش درمانی سرپل ذهاب بعد از زلزله خریداری شد، عنوان کرد: یک دستگاه اکسیژن ساز با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان خریداری شده که به زودی نصب می شو و دستگاه‌ها و تجهیزات یخچال آزمایشگاهی و وسایل مختلفی، خریداری شده است.

واحدهای بازسازی شده مقاومت خوبی دارد

جلیل بالایی، مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: در روند بازسازی زلزله کرمانشاه مردم واحدهای خود را خوب، ایمن و مقاوم ساختند.

وی بیان کرد: ۴۲ هزار و احد مسکونی در سیل و زلزله بازسازی شد که حدود ۲۸ هزار واحد آن در زلزله‌های ۵.۹ ریشتری و بالای ۴.۶ ریشتری آزمون خود را به خوبی پس دادند و این نشان از ایمن بودن واحدهای بازسازی شده دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استان کرمانشاه ادامه داد: تا ۱۸ سال قبل از زلزله ۹۶ جمعاً ۴۰ هزار واحد در استان مقاوم سازی شده بود، اما طی این دو سال اخیر ۴۲ هزار واحد مقاوم سای شده است که آمار خوبی محسوب می‌شود.

بر اساس این گزارش، علی رغم اقدامات صورت گرفته هنوز هم بعد از کانکس‌های بسیاری در شهر سرپل ذهاب دیده می‌شود که بخشی از آن متعلق به مستأجران بی‌خانمانی است که بلاتکلیفند و بخشی دیگر از آن هم مردم عادی که با این تورم موجود در ساخت سرپناه‌هشان مانده‌اند و نیاز به یک راه چاره اساسی دارند.