بازگشایی مرز تمرچین/۱۰۰۰ نفر از برف و کولاک نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری، علی ترابی در خصوص آخرین وضعیت جاده پیرانشه- تمرچین اظهارداشت: با تلاش ستاد بحران و نیروهای مردمی تمامی مسافران گرفتار در برف و کولاک در مرز تمرچین نجات پیدا کردند و جاده تمرچین بازگشایی شد.

وی ادامه داد: ۳۰۰ دستگاه خودرو و یک هزار نفر مسافر نیز از کولاک و شرایط بد جوی نجات داده شد و این نجات یافتگان بواسطه نیره‌ای نظامی انتظامی و ستاد بحران در مهمانسرا و مساجد و مدارس شبانه روزی اسکان داده شدند.

ترابی بیان کرد: از تلاش راهداران تقدیر و تشکر می‌کنم و حجم عملیات بزرگ بود و خوشبختانه تلفات جانی نداشتیم و مصدومان به صورت سرپایی مداوا شدند که بلافاصله مرخص شدند.

فرماندار پیرانشهر ادامه داد: لذا از رانندگان تقاضا می‌شود در صورت ضرور نبودن از تردد در این محور خودداری کنند.