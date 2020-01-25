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۵ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۰۱

رایزنی «برهم صالح» با نخست وزیر ایتالیا در شهر «رم»

رایزنی «برهم صالح» با نخست وزیر ایتالیا در شهر «رم»

رئیس جمهوری عراق با نخست وزیر ایتالیا در شهر «رم» دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق با «جوزپه کونته» نخست وزیر ایتالیا دیدار کرد.

بر اساس این گزارش، دو طرف در جریان این دیدار که در شهر «رم» برگزار شد، در خصوص تقویت روابط دوجانبه گفتگو کردند. 

دو طرف همچنین در خصوص مصوبه اخیر پارلمان عراق در رابطه با اخراج بیگانگان از این کشور بحث و تبادل نظر کردند. 

صالح در این دیدار بر لزوم رفع تنش ها از منطقه و برقراری صلح در آن و همچنین احترام به حاکمیت ملی عراق تأکید کرد.

این درحالی است که دیدار اخیر صالح با دونالد ترامپ در حاشیه نشست داووس انتقادات شدید اقشار مختلف عراق را به دنبال داشته است.

کد مطلب 4834196

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