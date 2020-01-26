در هم کوبیده شدن مواضع تکفیری ها در غرب حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، سلسله عملیات های ضد تروریستی ارتش سوریه در نقاط مختلف این کشور ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نیروهای مقاومت سوری مواضع تروریست های تکفیری در محور غربی «حلب» را در هم کوبیدند.

در این عملیات نیروهای مقاومت سوری خسارت های فراوانی به صفوف تروریست ها تحمیل شد.

این درحالی است که نیروهای سوری اخیرا دستاوردها بزرگی را در نبرد با تکفیری ها در حومه ادلب محقق ساخته اند.

در همین ارتباط، شب گذشته نیروهای مقاومت سوری به کمتر از نیم کیلومتری شهر «معره النعمان» مقر اصلی گروه تروریستی جبهه النصره در ادلب رسیدند.