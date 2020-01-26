با پرطرفدارترین تورها برای مسافرت در نوروز آشنا شوید

به گزارش خبرگزاری مهر، در سال‌های اخیر سفر کردن به یک بخش اجتناب ناپذیر از زندگی هر شخصی تبدیل شده و روزانه مسافران زیادی جهت تفریح و یا گذراندن تعطیلات نوروزی یا تابستانه با استفاده از تورهای خارجی عازم سفر به شهرهای کشورهای مختلف نزدیک به ایران می‌شوند؛ خوشبختانه با پیشرفت بشریت و آسان شدن امور سفر، دیگر جای هیچ نگرانی برای سفر نیست و اکثر علاقه مندان به سفر این امکان برایشان وجود دارد که با انتخاب یک آژانس مسافرتی معتبر و تهیه تور ارزان قیمت خارجی مورد نظرشان سفری راحت و به یادماندنی در نوروز ۹۹ را تجربه نمائید و از این رو آژانس مسافرتی گلبرگ سیر با بررسی علایق شما مسافران ایرانی در خصوص مقاصد محبوب خارجی، تورهای لحظه آخری خارجی مختلفی به مقاصد خارج از کشور ارائه کرده است تا عموم مردم بتوانند با خیالی راحت عازم سفری شاد و آرامش بخش بهاری شوند؛ در نهایت این را هم بدانید که محبوب ترین تورهای نوروزی تنها با سلیقه مسافران ارتباط دارد، اما ما این آمار را براساس فروش تورهای مختلف در نوروز هر سال اعلام خواهیم کرد که بتوانید بهترین انتخاب را در بهار امسال به خود هدیه دهید؛ بر این اساس، تورهای نوروزی تایلند، تورهای نوروزی گرجستان، تورهای نوروزی آنتالیا از محبوب ترین و پرطرفدارترین تورها در عید هر سال است و البته که جدا از این تورها، پکیج‌های بسیار زیاد دیگری هم هست اما موضوع مطلب ما این مقصد است، در ادامه همراه ما باشید تا با ذهنی باز انتخاب منحصر به فردی داشته باشید.

تور تایلند نوروز

خوب مقصد اول پیشنهادی بهار امسال مقصد تایلند است و از آنجایی که این کشور درست در جنوب شرقی قاره آسیا قرار گرفته زیبایی‌های بیشماری هم در خود دارد و این کشور با ساحل‌های گرمسیری بسیار زیبایش همگان را مبهوت خود کرده است و همینطور این کشور دارای تعداد بسیار زیادی از قصرها و معابد باستانی و خرابه‌های تاریخی و … بوده که معمولاً همگی دارای مجسمه‌ای از بودا هستند و امروزه شهرهای توریستی تایلند به محبوب ترین مسیرها برای تورهای خارجی بدل شده‌اند و نیز شهر بانکوک یا بانگکوک پایتخت و پرجمعیت‌ترین شهر این کشور است و گفتنی است که این شهر دارای بیشترین جمعیت گردشگر و توریست در میان شهرهای کشور تایلند را به خود اختصاص داده است؛ بانکوک در نزدیکی خلیج تایلند قرار گرفته و دارای آب و هوای مرطوب و شرجی است و از جمله جاذبه‌های ان می‌توان به کاخ بزرگ بانکوک، کاخ دوسیت و معابدی چون معبد وات ترایمیت، معبد وات فو و معبد وات سوتات و… را نام برد و از دیگر شهرهای توریستی این کشور شهر پاتایا می‌باشد که در قسمت شرقی خلیج تایلند جای خوش کرده و در گذشته پاتایا روستایی بوده که درآمدش از راه ماهیگیری تأمین می شده است اما این روزها دارای تعداد زیادی از هتل‌های مجلل، مراکز خرید و… بوده؛ همچنین در نزدیکی پاتایا و دامنه کوه معبد وات فرا با ارتفاع ۱۸ متر و مجسمه طلایی بودا قرار گرفته و نیز از دیگر جاذبه‌های توریستی پاتایا می‌توان به: بازار شناور پاتایا، خانه مقدس حقیقت پاتایا و موزه Anek Kusala Sala و… اشاره نمود و بعد از آن می رسیم به شهر بکر و زیبای پوکت که در اصل جزیره‌ای کوهستانی است که دارای جنگل‌های بارانی در نزدیکی دریای آن دامان شما را محصور خود می‌کند و برخی از معروف ترین و زیباترین سواحل تایلند در این شهر جای خوش کرده‌اند؛ جزیره پوکت در داخل خود دارای یک شهر قدیمی بسیار زیباست، شهر قدیمی پوکت دارای چشم اندازهای زیبا و جاذبه‌های فرهنگی و رنگی متنوعی می‌باشد که برخی از این اماکن جذاب و عالی عبارتند از: خلیج فانگ نا که دارای شهرت جهانی است و جزایر فی فی که از جمله زیباترین جزایر گرمسیری جهان بوده و به غیر از سایر اماکن دیدنی پوکت همین دو جاذبه دلیل کافی برای سفر به شهر بسیار زیبای پوکت می‌باشند.

با این توصیفات مهم است بدانید که آژانس هواپیمایی گلبرگ سیر، مجری مستقیم و نیز برگزار کننده تور تایلند نوروز است و در تمامی مراحل انتخاب بهترین مقصد با ارزران ترین تورها در کنار شماست تا بتوانید به راحتی به این شهرهای توریستی زیبا بروید و خاطرات فراموش نشدنی را برای خود بسازید و در آخر این را هم بدانید که در حالت‌های معمول، اختلاف قیمت تورهای نوروزی با تورهای دیگر در زمان‌های دیگر، حدود ۲ تا ۳ برابر محاسبه می‌شود و نیز توجه داشته باشید که این اختلاف قیمت تنها به بلیط رفت و برگشت و محل اقامت ختم نمی‌شود و همچنین خرید سوغاتی‌ها و خورد و خوراک نیز در ایام عید افزایش قیمت قابل توجهی را خواهند داشت و البته ناگفته نماند که تایلند در ایام نوروز تخفیفات ویژه ای هم دارد و شما در این تخفیفات، می‌توانید خرید کل سال خود را انجام دهید!

تور گرجستان نوروز ۹۹

گزینه پیشنهادی بعدی ما کشور گرجستان است که در محل تقاطع قاره اروپا و قاره آسیا قرار دارد و در گذشته عضوی از اتحادیه جماهیر شوروی هم بوده و نیز کشور گرجستان دارای فرهنگی غنی و پربار است و همینطور دارای شاخه‌ای از دین مسیحیت مخصوص به خود می‌باشد و همچنین این کشور دارای معماری‌های فوق العاده و تاریخی جذابی است و این را هم بدانید که امروزه شهرهای تفلیس و باتومی به یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری برای تورهای خارجی در دنیا تبدیا شده است و سعی کنید در سفر با تور گرجستان نوروز ۹۹ حتماً غذاهای محلی کشور که به نحوی استادانه طبخ می‌شوند را تجربه کنید و ضمناً گرجستان دارای لایه‌های بسیار متنوع در تاریخی حیرت انگیز می‌باشد و نکته جالبش اینجاست که مردم گرجستان از تاریخ پر قدمت و فرهنگ غنی خود تا امروزه به سختی و با پشت سر گذاشتن فراز و نشیب‌ها محافظت نموده‌اند و در ادامه همه چیز بستگی به مقصد شما دارد و شما اگر متقاضی تورهای نوروز این مقصد باشید، باید حدوداً ۱ یا ۲ ماه قبل از سفر برای خرید تور اقدام نمائید چرا که نزدیک به فروردین ماه تورهای مسافرتی بسیار گران می‌شوند و پیشنهاد ما این است که از اوایل بهمن ماه به فکر خرید تور خود باشید؛ البته که اگر برنامه سفری شما برای نیمه دوم تعطیلات است، شاید بتوانید در نیمه اول تعطیلات نیز تور خود را خرید یا رزرو نمائید و در صورتی که تمایل دارید در ایام نوروز به گرجستان سفر کنید، بهتر است از همین الان جهت خرید بلیط رفت و برگشت و نیز رزرو هتل نیز ۱ ماه قبل از تاریخ سفر اقدام نمائید.

تور آنتالیا نوروز

آنتالیا مروارید دریای مدیترانه این روزها جزو پرطرفدارترین تورهای مسافرتی ترکیه شناخته می‌شود؛ شهر آنتالیا نهمین شهر بزرگ این کشور دارای تنوع و کیفیت بی نظیری در زمینه گردشگری می‌باشد و نیز آنتالیا با دارا بودن تاریخی پربار، طبیعتی بکر و سبک زندگی جذاب بومیان خود به یکی از مقاصد توریستی پر مخاطب تبدیل شده و نیز سالانه شهر آنتالیا میزبان در حدود ۱۱ میلیون گردشگر از سرتاسر دنیاست؛ آنتالیا چهارمین شهر پر گردشگر در دنیا است و امروزه تور آنتالیا به یکی از محبوب ترین تورها تبدیل شده است. شهر آنتالیا بیشتر به خاطر ساحل‌های جذاب و آب و هوای مطبوعش شناخته شده اما شهر آنتالیا دارای جاذبه‌های گردشگری بسیاری بوده که از معروف ترین آنها می‌توانید به مسجد یولی بروید از چشم انداز پانورامایش لذت ببرید و یا به تماشای دروازه هادریان که دارای قدمتی ۲۰۰۰ ساله بوده رفته و نیز در خصوص تور آنتالیا نوروز باید بگوییم که نحوه تعیین قیمت تورهای داخلی نوروزی به ۲ موضوع بلیط رفت و برگشت هواپیما و هتل بستگی دارد و در تورهای نوروزی خارجی هم تعیین قیمت به ۳ مورد اساسی: بلیط رفت و برگشت هواپیما، هتل محل اقامت و اخذ ویزای توریستی (در صورت لزوم) بستگی خواهد داشت؛ این را هم بدانید که معمولاً بسته به شهر مقصدی که انتخاب کردید، هزینه بلیط رفت و برگشت هواپیما در یک بازه قیمتی مشخص قرار می‌گیرد و در مورد هتل محل اقامت نیز این نکته را به یاد داشته باشید که هتل محل اقامت شما هرچه به مرکز شهر نزدیک تر باشه، هزینه بیشتری برای اقامتتان باید پرداخت کنید و هرچه هتل شما از مرکز شهر دورتر باشد و یا حتی در حومه شهر واقع شده باشد، هزینه اقامت شما کمتر خواهد بود و همچنین انتخاب هتل‌های ۳، ۴ یا ۵ ستاره نقش مهمی در نرخ تور مسافرتی شما در عید دارد.

در آخر توجه داشته باشید که در تعطیلات نوروز ۹۹ افراد بسیار زیادی هستند که تصمیم به خرید تورهای خارجی این ایام می‌گیرند و تصمیم دارند تعطیلات خود را در شهر آنتالیا بگذرانند، اما برای رفتن به هر سفری نیاز است که از آب و هوای آن هم اطلاع داشته باشید و بدانید چه لباس‌هایی همراهتان ببرید، در ماه اول فصل بهار در آنتالیا درجه دمای هوا ما بین ۱۸ الی ۲۱ درجه سانتیگراد متغیر می‌شود و نیز در نیمه اول فصل بهار دمای هوا در شب‌ها از ۸ الی ۱۱ درجه سانتی گراد قابل تغییر شده و در اواخر فروردین ماه دمای آب دریا به ۲۰ درجه سانتیگراد هم می‌رسد، نیمه اول فصل بهار در آنتالیا بارانی می‌شود اما مقدار بارش با گذشت ماه‌ها کم و کمتر می‌شوند.

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