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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۲۸

الصباح احتمال داد؛

ظرف هفته جاری تکلیف نخست وزیر عراق مشخص می شود

ظرف هفته جاری تکلیف نخست وزیر عراق مشخص می شود

روزنامه الصباح عراق به نقل از منابع پارلمانی امروز احتمال داد که ظرف هفته جاری تکلیف نخست وزیر جدید عراق مشخص می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الصباح عراق امروز احتمال داد که ظرف هفته جاری تکلیف نخست وزیر جدید عراق مشخص می شود.

این رسانه عراقی به نقل از یونادم کنا از نمایندگان پارلمان عراق اعلام کرد: توافق درباره ابقای عادل عبدالمهدی بعید است.

محمد الغزی عضو ائتلاف سائرون هم احتمال داد که ظرف هفته جاری فردی مامور تشکیل کابینه شود که این فرد کاملا مستقل است.

وی نیز ابقای عادل عبدالمهدی را محال دانست و از رویکرد گروههای سیاسی عراقی برای انتخاب فردی جدید برای نخست وزیری این کشور که مستقل باشد و توان اداره مرحله آتی به شکل قوی را داشته باشد، خبر داد.

کد مطلب 4835580

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