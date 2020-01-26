طلایی که بوی طلای المپیک می دهد/ بهمن عسگری المپیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کاراته کای وزن ۷۵- کیلوگرم تیم ملی کشورمان که سال ۲۰۲۰ را با طلای رقابتهای شیلی آغاز کرده بود، در رقابتهای فرانسه نیز به نشان طلا دست یافت تا سهمیه حضور در بازی‌های المپیک را برای خود قطعی کرده باشد. وی که تا پیش از این مسابقات با ۶۷۱۲ امتیاز در صدر جدول رنکینگ المپیکی قرار داشت، با این طلا ۹۹۰ امتیاز دیگر کسب کرد تا هم از رقبا فاصله بگیرد و هم سهمیه خود را قطعی کند.

این کاراته کای کشورمان در حضور برخی از بهترین‌های دنیا از جمله «رافائل آقایف» آذربایجانی، «کن نیشمورا» ژاپنی، «لوئجی بوسا» ایتالیایی، «استانیسلاو هورنا» اکراینی و… موفق به کسب این نشان طلای با ارزش شد.

وی در فینال مبارزات وزن ۷۵- کیلوگرم لیگ جهانی کاراته وان پاریس، برابر «لوگان داکاستا» ی فرانسوی قرار گرفت و در حالی که رقیب از حمایت تماشاگران حاضر در سالن سود می‌برد، عسگری به خوبی مبارزه کرد و با کسب پیروزی به نشان دست یافت.

عسگری در مرحله نیمه نهایی برابر «گونزالس» از شیلی ‏‬۲ بر صفر به پیروزی دست یافت و راهی مبارزه پایانی شده بود. وی بعد از یک دور استراحت داشت، «توماس سور انکروینن» از فنلاند را هشت بر صفر، «ایوان کوربایف» از بلاروس و «کازنتسوف» از روسیه را با نتایج مشتابه ۳ بر صفر شکست داد و به نیمه نهایی رسید.