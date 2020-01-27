به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین کرسی آزاد اندیشی پدافند رسانه‌ای و بیست و سومین نشست از سلسله نشست‌های ملی اقتصاد و رسانه با موضوع «جنگ‌های رسانه‌ای و روش‌های مقابله با آن ها» سه شنبه ۸ بهمن ماه، در فرهنگسرای سرو برگزار می‌شود.

این نشست با حضور حمیدرضا حسینی دانا، آزاده اقبال، سیده مهناز حسینی، محمد شیربیگی، رامتین فرزاد و صاحب‌نظران این حوزه، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، دکتری ارتباطات علوم اجتماعی و مدیریت رسانه در فرهنگ سرای برگزار می‌شود.

این نشست حول محورهای شامل بررسی و شناخت مبارزه با اخبار جعلی، مراکز راستی آزمایی مطالب رسانه‌ای، جنگ‌های رسانه‌ای (عملیات روانی، جنگ‌های شناختی، جنگ‌های ادراکی، جنگ‌های هیبریدی مردم محور)، روش‌های مقابله با رسانه‌های مهاجم، تغییر اولویتهای فکری و رفتاری کاربران و بررسی دستکاری شرکت کامبریج آنالایتیکا در آرای رأی دهندگان در آمریکا، تأثیر بازی‌های آنلاین روی اعتیاد اینترنتی نوجوانان، مراتب سو رفتار ناشی از بازی‌های آنلاین، مبارزه رسانه‌ای با فساد سازمانی و تأثیر رسانه‌ها در شفافیت و افشاگری در مقابله با فساد از طریق سوت زن‌ها توسط کارشناسان پرداخته خواهد شد.

علاقه مندان برای شرکت در این نشست علمی، می‌توانند روز سه شنبه ۸ بهمن ماه، ساعت ۱۵ به فرهنگسرای سرو واقع در خیابان ولیعصر (عج)، ضلع پارک ساعی، کوی ساعی دوم مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر از برنامه فرهنگی هنری با شماره ۸۸۸۸۱۸۷۹ تماس بگیرند.