وجود ۳ هزار و ۷۰۰ نقطه پدافندی در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد کریم‌پور شامگاه دوشنبه در جمع عزاداران فاطمی کاشان با اشاره به هزینه هفت‌هزار میلیارد دلاری آمریکا در منطقه خاورمیانه اظهار داشت: نتیجه این همه هزینه توسط آمریکا ورود رئیس جمهور تروریست این کشور به عراق به صورت چراغ خاموش بود.

وی با بیان اینکه اینگونه حضور رئیس جمهور آمریکا در عراق یک حقارت به تمام معنا بود، ابراز داشت: به فضل خدا با شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی حضور آمریکا در منطقه کاملاً از بین خواهد رفت.

مشاور فرمانده قدس سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشادت‌ها و دلاوری‌های مدافعان حرم تصریح کرد: حضور امثال شهید قاسم سلیمانی در جبهه مقاومت و مبارزه با داعش یک ضرورت برای دفاع از حریم اهل بیت بود.

وی حضور تروریست‌های شجره خبیثه داعش در سوریه و عراق و اشغال این دو کشور را یک نوع سناریو از پیش تعیین شده توسط آمریکا و استکبار جهانی دانست و خاطرنشان کرد: مبارزه با داعش جنگ با یک گروهک تروریستی نبود بلکه مبارزه با کل جبهه استکبار جهانی و مزدوران دست نشانده آنها بود.

ارتش سوریه در حال حاضر یکی از قدرتمندترین ارتش‌های منطقه است

سردار کریم‌پور با اشاره به اینکه هم‌اکنون ارتش سوریه یکی از قدرتمندترین ارتش‌های منطقه است، اذعان داشت: حضور سردار شهید قاسم سلیمانی در آغاز مبارزه با داعش و سازماندهی ارتش این کشور باعث پیروزی و از بین رفتن شجره خبیثه داعش در کل جهان شد.

وی یکی از مهمترین اهداف و نقشه‌های آمریکا و استکبار جهانی در خلق گروهک تروریستی داعش را از بین بردن جبهه مقاومت در منطقه دانست و بیان داشت: دشمن شناسی و وقت شناسی رهبر معظم انقلاب باعث شد که سردار شهید قاسم سلیمانی به جبهه مقاومت اعزام و داعش را نابود کند.

مشاور فرمانده قدس سپاه با بیان اینکه شهید سردار قاسم سلیمانی توسط فاسدترین فرد به شهادت رسید، تاکید کرد: شهادت آرزوی سردار حاج قاسم سلیمانی بود به‌نحوی که بارها از رهبر معظم انقلاب می خواستند که برای خود دعای شهادت کنند.

رهبر انقلاب بعد از شهادت سردار سلیمانی با عنوان مکتب سلیمانی از فرمانده جهانی مقاومت یاد کردند

وی با اشاره به نگرش و دید رهبر معظم انقلاب به سردار شهید قاسم سلیمانی بیان داشت: رهبر انقلاب این شهید بزرگوار را فردی مدبر و شجاع می‌دانست و بعد از شهادت سردار سلیمانی از زندگی و خصوصیات اخلاقی و رفتاری فرمانده جهانی مقاومت به عنوان مکتب سلیمانی یاد کردند.

سردار کریم‌پور با بیان اینکه حمله به عین الاسد یک سیلی سخت به تروریست‌های آمریکایی بود افزود: به فرموده رهبر انقلاب اسلامی انتقام سخت با خروج کامل نیروی اشغالگر و تروریستی آمریکایی از منطقه حاصل می شود.

وی با اشاره به اقدامات و توسعه تجهیزات دفاعی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با دشمن خاطرنشان کرد: هرگونه تعدی به مرزهای جمهوری اسلامی ایران با پاسخی سخت و کوبنده از طرف ایران مواجه می شود.

مشاور فرمانده قدس سپاه با بیان اینکه سه هزار و ۷۰۰ نقطه پدافندی در کشور برای مقابله با هرگونه تهدید از طرف دشمن وجود دارد، اظهار داشت: نیروها و رزمندگان دلاور ایران اسلامی چشم در چشم دشمن آماده پاسخگویی به هرگونه تعدی هستند.

دشمن در هر سطحی حمله کند در همان سطح به او پاسخی سخت و کوبنده می‌دهیم

وی با اشاره به سرعت پدافند گنبد به اصلاح آهنین اسرائیل ابراز داشت: اگر سرعت این سامانه پدافند ۶.۳ ماخ است، سیستم پدافند هجومی نظام مقدس جمهوری اسلامی به دستور رهبر معظم انقلاب ۱۳.۴ ماخ است به نحوی که یک موشک می‌تواند ظرفیت مدت کوتاهی یک هزار و ۳۴۰ کیلومتر تا سرزمین های اشغالی را طی کند.

سردار کریم‌پور با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب ساخت سلاح اتمی را حرام اعلام کرده اند، افزود: در صورتی که دشمن در هر سطحی به ما حمله کند در همان سطح به آنها جوابی سخت و کوبنده می‌دهیم تا ثابت کنیم که دوران بزن در رو گذشته است.