ارز دارو در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار گرفته است

محمدرضا شانه ساز، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ارز مورد نیاز برای تامین دارو و مواد اولیه دارویی در اختیار شرکت های دارویی قرار گرفته است و اگر مشکلی در این زمینه وجود دارد، باید مورد بررسی قرار گیرد.

وی با خطاب قرار دادن شرکت های داخلی، افزود: در صورتی که شرکت ها در تامین ارز با مشکل مواجه شده اند، در کمیسیون مربوطه مطرح و در صورتی که مشخص شود قصور از تولید کننده داخلی بوده است، برخورد قاطع خواهد شد.

شانه ساز با اشاره به جلساتی که با دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود، ادامه داد: در این جلسات، وضعیت نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد تا اگر مشکل و کمبودی بود، مرتفع شود.

رئیس سازمان غذا و دارو، تاکید کرد: در این جلسات بسیاری از ابهامات و مشکلات مطرح شده و در جریان نیازهای دارویی و تجهیزات پزشکی بازار و بیمارستان ها قرار می گیریم.