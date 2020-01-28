اقدامات وزارت امور خارجه درخصوص ویروس بیماری کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد اقدامات وزارت امور خارجه در خصوص ویروس بیماری کرونا، بر اعلام آمادگی کامل وزارت امور خارجه برای همکاری و تعامل با دستگاه های ذیربط از ابتدای بروز این بحران تاکید کرد و اظهار داشت: در این زمینه ظریف در جلسه هیات دولت پیشنهاد برگزاری جلسه وزیران ذیربط با حضور وزرای خارجه، بهداشت و درمان، گردشگری و راه را در هیات دولت مطرح کردند.

موسوی بر همکاری و تعامل نزدیک دستگاه دیپلماسی با متولیان امر بهداشت در کشور و در راس آن وزارت بهداشت و درمان تاکید کرد و افزود: همچنین دستور العمل های لازم در خصوص تدابیر پیشگیرانه به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در حوزه چین صادر شده و توصیه های مسافرتی به گردشگران و اتباع ایرانی مقیم در چین نیز انتشار یافته و با تشکیل ستاد بحران در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن و نیز سرکنسولگری کشورمان در شانگهای شماره های تماس جهت ارائه خدمات و راهنمایی به اتباع ایرانی اطلاع رسانی شده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: سفارت کشورمان در پکن ضمن ارتباط گیری با دانشجویان ایرانی مقیم شهر ووهان، اقدام به ارسال آذوقه و بسته های غذابی به خوابگاه های آنها با توجه به کمبود مواد غذایی در این شهر ده میلیونی کرده است.

موسوی همچنین خاطر نشان کرد که درخواست خانواده های تعدادی از دانشجویان ایرانی در پکن به منظور تسهیل بازگشت فرزندان شان به ایران و خروج آنها از قرنطینه در دست بررسی می باشد.