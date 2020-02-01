به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی افرادی پلید، روسیاه و دور از انسانیت هستند، اظهار داشت: اعلان طرح معامله قرن توسط این افراد خائنانه، ظالمانه و باعث جریحه دار شدن عواطف ملل مسلمان در سرتاسر جهان شده است.

وی با بیان اینکه تعداد کمی از دولت‌های جهانی از طرح معامله قرن حمایت میکنند، ابراز داست: اکثر حکومت‌ها در دنیا و به خصوص نهادهای حقوق بشری جهانی با این طرح مخالفت آشکار کرده‌اند و آنرا ناقض حق مسلم ملت و دولت مسلمان فلسطین در بهره‌مند شدن از سرزمین آبا و اجدادی خود می‌دانند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با اشاره به سبقه و سابقه بیش از ۷۰ ساله رژیم صهیونیستی در اشغال سرزمینهای فلسطینی تصریح کرد: مردم مظلوم فلسطین در این مدت به زور از سرزمین مادری خود به بیرون رانده شده‌اند و کشور آنها توسط رژیم صهیونیستی اشغال شده است.

وی با اشاره به اینکه جبهه مقاومت منطقه به‌شدت طرح معامله قرن را محکوم می‌کند، تصریح کرد: این طرح مخالف تمامی قوانین بین المللی است و همراهی برخی از روسای کشورهای مرتجع منطقه در مراسم رونمایی از این طرح جز خفت و ذلت دستاورد دیگری برای آنها ندارد.

آیت الله نمازی با بیان اینکه طبل رسوایی استکبار جهانی با طرح معامله قرن به صدا درآمده است، افزود: به قطع یقین این نقشه ترامپ و همفکران جنگ طلب او همانند گذشته فرجامی جز شکست نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه دشمن و استکبار جهانی توان مقابله با جبهه مقاومت را ندارد، بیان داشت: لازم است ملل و دولتهای منطقه با وحدت و انسجام در مقابل دشمن و استکبار جهانی با توطئه‌ها و دسیسههای آنها مقابله کند.