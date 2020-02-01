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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۱۸

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان:

طبل رسوایی استکبار جهانی با طرح معامله قرن به صدا درآمده است

طبل رسوایی استکبار جهانی با طرح معامله قرن به صدا درآمده است

کاشان - نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: طبل رسوایی استکبار جهانی با طرح معامله قرن به صدا درآمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالنبی نمازی شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی افرادی پلید، روسیاه و دور از انسانیت هستند، اظهار داشت: اعلان طرح معامله قرن توسط این افراد خائنانه، ظالمانه و باعث جریحه دار شدن عواطف ملل مسلمان در سرتاسر جهان شده است.

وی با بیان اینکه تعداد کمی از دولت‌های جهانی از طرح معامله قرن حمایت میکنند، ابراز داست: اکثر حکومت‌ها در دنیا و به خصوص نهادهای حقوق بشری جهانی با این طرح مخالفت آشکار کرده‌اند و آنرا ناقض حق مسلم ملت و دولت مسلمان فلسطین در بهره‌مند شدن از سرزمین آبا و اجدادی خود می‌دانند.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان با اشاره به سبقه و سابقه بیش از ۷۰ ساله رژیم صهیونیستی در اشغال سرزمینهای فلسطینی تصریح کرد: مردم مظلوم فلسطین در این مدت به زور از سرزمین مادری خود به بیرون رانده شده‌اند و کشور آنها توسط رژیم صهیونیستی اشغال شده است.

وی با اشاره به اینکه جبهه مقاومت منطقه به‌شدت طرح معامله قرن را محکوم می‌کند، تصریح کرد: این طرح مخالف تمامی قوانین بین المللی است و همراهی برخی از روسای کشورهای مرتجع منطقه در مراسم رونمایی از این طرح جز خفت و ذلت دستاورد دیگری برای آنها ندارد.

آیت الله نمازی با بیان اینکه طبل رسوایی استکبار جهانی با طرح معامله قرن به صدا درآمده است، افزود: به قطع یقین این نقشه ترامپ و همفکران جنگ طلب او همانند گذشته فرجامی جز شکست نخواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه دشمن و استکبار جهانی توان مقابله با جبهه مقاومت را ندارد، بیان داشت: لازم است ملل و دولتهای منطقه با وحدت و انسجام در مقابل دشمن و استکبار جهانی با توطئه‌ها و دسیسههای آنها مقابله کند.

کد مطلب 4840414

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