آمریکا توان ایستادگی مقابل مکتب حاج قاسم سلیمانی را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدحمید حسینی شامگاه جمعه در اجتماع بزرگ سلیمانی‌ها در حسینیه امام خمینی (ره) همدان اظهار داشت: زمانی که مملکت عراق در دست آمریکایی‌ها بود و شیعه و سنی با هم دولت تشکیل دادند آمریکا در حال ریشه دوانی در مملکت اباعبدالله الحسین (ع) بود که جریان مقاومت اجازه این اقدام را به آنها نداد.

وی بابیان اینکه آمریکا با بیش از ۴ هزار سازمان تشکیلاتی در عراق در تمامی رشته‌ها کار می‌کرد، گفت: حشدالشعبی ده‌ها هزار نیروی رزمنده و بزرگ‌ترین دستگاه عمل کننده آمریکا را در منطقه ساقط کرده و در مجلس شورای عراق بیش از ۱۵۰ نماینده مجلس دارند که از نیروهای مقاومت هستند.

وی با اشاره به وجود ۳ حشدالشعبی در عراق شامل حشد نظامی، حشد رسانه‌ای و حشد سیاسی عنوان کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی طی چند سالی که در عراق بود روی این موارد کار کرد.

حاج قاسم سلیمانی فرمانده بزرگ اسلام، شیعه و افتخار ما بود چراکه اگر نبود اکنون عراق هم وجود نداشت حجت الاسلام حسینی با ابراز ناراحتی از اینکه سردار سلیمانی را از دست دادیم، عنوان کرد: حاج قاسم سلیمانی فرمانده بزرگ اسلام، شیعه و افتخار ما بود چراکه اگر نبود اکنون عراق هم وجود نداشت.

وی با بیان اینکه آن دسته از افراد که گاهی عنوان می‌کنند حاج قاسم در عراق چه می‌کرد و در ایران به وی احتیاج داشتیم باید بدانید که حرف دشمن را به زبان می‌آورند، گفت: بزرگان می‌دانند که ما با عراق، لبنان، یمن، مصر و سوریه یکی هستیم و اگر در عراق مشکلی پیش آید همه ناراحت می‌شویم.

این فرمانده حشدالشعبی با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی به مردم منطقه یاد داد دشمن حقیقی و اصلی آمریکا و اسرائیل است و نباید این دشمن را فراموش کرد، گفت: حاج قاسم اولین هسته‌های مقاومت را تشکیل داد و اکنون هسته‌های فراوانی از مقاومت در عراق وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه اگر فکر کنیم مذاکره با آمریکا مشکل ما را حل می‌کند دچار انحراف هستیم، افزود: حاج قاسم سلیمانی به ما یاد داد دشمن اصلی را فراموش نکنیم و راه مقاومت را پیش بگیریم و مبارزه با آمریکا به صورت عملی به ما آموخته شد.

وی با تاکید بر اینکه فرقی بین ملت ایران و عراق وجود ندارد و حاج قاسم سلیمانی شهید کشور عراق و ایران و کشورهای منطقه و شهید مقاومت و شهید اسلام و انسانیت است، اظهار داشت: جذب حداکثری کاری ماندگار از حاج قاسم سلیمانی بود و تا همیشه مبارزه با آمریکا را فراموش نخواهیم کرد.

حاج قاسم سلیمانی تمام کارها را با نظم و انضباط انجام و حشدالشعبی را تشکیل داد

این فرمانده حشدالشعبی با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی تمام کارها را با نظم و انضباط انجام و حشدالشعبی را تشکیل داد، گفت: اکنون به برکت خون این شهید هیچ کمبودی نداریم و این تشکیلات استراتژیک در منطقه به راه افتاده است.

وی با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی حتی جانشین خود را هم مشخص کرده بود، ادامه داد: دشمن فکر نکند چون فرمانده ما را شهید کرده شکست خورده‌ایم چراکه ما از شهید سلیمانی یاد گرفتیم که باید در مسیر دفاع از دین و وطن شبانه‌روزی کار کرد و این همان قدرتی بود که حاج قاسم سلیمانی به ما یاد داد.

حجت الاسلام حسینی با تاکید بر اینکه آمریکا و دست نشانده‌های او در منطقه بدانند که در مقابل مکتب حاج قاسم که همان مکتب امام خامنه‌ای است نمی‌توانند بایستند، افزود: آمریکا دشمن اصلی مسلمانان و آزادی خواهان جهان است.