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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۳۲

با هدف بررسی راهکارهای مقابله با کرونا ویروس؛

سفیر چین در ایران با وزیر بهداشت دیدار کرد

سفیر چین در ایران با وزیر بهداشت دیدار کرد

سفیر جمهوری خلق چین در ایران، با سعید نمکی وزیر بهداشت دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که در دفتر وزیر بهداشت برگزار شد، سفیر چین در تبادل همکاری دو کشور برای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس تاکید کرد.

وزیر بهداشت، در این دیدار، از آمادگی کامل نیروهای بهداشتی و درمانی کشورمان برای مقابله با این بیماری خبر داد و گفت: در تمامی مبادی ورودی به کشور، پایگاه های مراقبت بهداشت مرزی مستقر شده و مراقبت های لازم تشخیصی و کنترلی انجام می شود.

بنابر این گزارش، تعداد مبتلایان به کرونا ویروس جدید در سراسر جهان به حدود ۱۲ هزار نفر رسیده است که ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر آنها در چین هستند. همچنین، تاکنون ۲۵۹ نفر بر اثر این بیماری فوت شده اند.

کد مطلب 4840707

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خود وزیر بهداشت از سفیر چین کرونا نگیره !!!!

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