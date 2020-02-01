سفیر چین در ایران با وزیر بهداشت دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار که در دفتر وزیر بهداشت برگزار شد، سفیر چین در تبادل همکاری دو کشور برای پیشگیری و کنترل کرونا ویروس تاکید کرد.

وزیر بهداشت، در این دیدار، از آمادگی کامل نیروهای بهداشتی و درمانی کشورمان برای مقابله با این بیماری خبر داد و گفت: در تمامی مبادی ورودی به کشور، پایگاه های مراقبت بهداشت مرزی مستقر شده و مراقبت های لازم تشخیصی و کنترلی انجام می شود.

بنابر این گزارش، تعداد مبتلایان به کرونا ویروس جدید در سراسر جهان به حدود ۱۲ هزار نفر رسیده است که ۱۱ هزار و ۸۲۱ نفر آنها در چین هستند. همچنین، تاکنون ۲۵۹ نفر بر اثر این بیماری فوت شده اند.