به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل هنرهای نمایشی، شهرام کرمی، مدیرکل هنرهای نمایشی با ارسال پیامی درگذشت ولی‌الله شیراندامی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت هنرهای نمایشی را تسلیت گفت.

متن پیام شهرام کرمی به این شرح است:

«درگذشت ولی‌الله شیراندامی، فقدان هنرمند پیشکسوتی است که به حق می‌توان او را بخشی از تاریخ شفاهی تئاتر ایران نامید. بزرگ‌مردی که فعالیت در عرصه تئاتر را از سال ۱۳۳۵ آغاز کرد و آخرین هنرنمایی‌اش بر صحنه، کارگردانی «هنر کمدی» در سال ۹۱ بود.

او بعد از اجرای این نمایش، کتاب «تحلیل کارگردانی نمایشنامه مرگ پیشه‌ور» را به عنوان حاصل سال‌ها پژوهش و تحقیق تالیف کرد که توسط انتشارات نمایش به چاپ رسید و اگر دستان مرگ جسمش را از میان‌مان نمی‌ربود، ذهن هوشیارش همچنان آموزگارمان بود.

یادآوری خاطرات او از اجراهایش در سال‌های دور در دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران و هم‌نفسی با نام‌های جاودانی چون حمید سمندریان بیش از پیش به یادمان می‌آورد که گنجینه‌ای عظیم از دست شده است.

درگذشت این هنرمند پیشکسوت را به همسر و خانواده محترمش، دوستداران و جامعه هنرهای نمایشی ایران تسلیت می‌گویم.»

ولی‌الله شیراندامی، بازیگر و کارگردان پیشکسوت عصر روز جمعه یازدهم بهمن‌ پس از دوره‌ای بیماری، در بیمارستان رسول اکرم (ص) درگذشت.