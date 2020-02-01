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۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۰۰

رادیو تئاترهای جشنواره فجر «روی موج صحنه» رادیو نمایش

رادیو تئاترهای جشنواره فجر «روی موج صحنه» رادیو نمایش

علاقه مندان به بخش رادیو تئاتر سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر می توانند هر روز شنونده برنامه رادیویی «روی موج صحنه» از رادیو نمایش باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، ساجد قدوسیان تهیه کننده برنامه «روی موج صحنه» درباره ویژگی‌های این برنامه گفت: «روی موج صحنه» ویژه برنامه رادیو نمایش است که به صورت اختصاصی خبرهای مربوط به بخش رادیو تئاتر سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را از محل تالار رودکی واقع در تالار وحدت پوشش می‌دهد.

وی تأکید کرد: همچنین برخی از اجراهای رادیو تئاتر که در ساعت ۱۶:۳۰ روی صحنه می‌روند در این برنامه به صورت مستقیم از تالار رودکی روی آنتن می‌روند.

قدوسیان در پایان گفت: گفتگو با برگزیدگان سال‌های گذشته، مسئولان و اعضای گروه‌های شرکت کننده امسال از دیگر بخش‌های برنامه «روی موج صحنه» است.

«روی موج صحنه» ویژه بخش رادیو تئاتر سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به تهیه کنندگی ساجد قدوسیان، گویندگی و اجرای فرزام رنجبر و گزارشگری زهره عبدالرحیم هر روز ساعت ۱۶ به صورت زنده از محل تالار رودکی واقع در تالار وحدت روی آنتن رادیو نمایش می‌رود.

کد مطلب 4841221
عطیه موذن

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