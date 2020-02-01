رادیو تئاترهای جشنواره فجر «روی موج صحنه» رادیو نمایش

به گزارش خبرنگار مهر، ساجد قدوسیان تهیه کننده برنامه «روی موج صحنه» درباره ویژگی‌های این برنامه گفت: «روی موج صحنه» ویژه برنامه رادیو نمایش است که به صورت اختصاصی خبرهای مربوط به بخش رادیو تئاتر سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر را از محل تالار رودکی واقع در تالار وحدت پوشش می‌دهد.

وی تأکید کرد: همچنین برخی از اجراهای رادیو تئاتر که در ساعت ۱۶:۳۰ روی صحنه می‌روند در این برنامه به صورت مستقیم از تالار رودکی روی آنتن می‌روند.

قدوسیان در پایان گفت: گفتگو با برگزیدگان سال‌های گذشته، مسئولان و اعضای گروه‌های شرکت کننده امسال از دیگر بخش‌های برنامه «روی موج صحنه» است.

«روی موج صحنه» ویژه بخش رادیو تئاتر سی و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر به تهیه کنندگی ساجد قدوسیان، گویندگی و اجرای فرزام رنجبر و گزارشگری زهره عبدالرحیم هر روز ساعت ۱۶ به صورت زنده از محل تالار رودکی واقع در تالار وحدت روی آنتن رادیو نمایش می‌رود.