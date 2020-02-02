جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ ۴۷ ارز ثابت ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «یکشنبه سیزدهم بهمن ماه ۹۸» بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۵۵ هزار و ۴۶۳ ریال و هر یورو نیز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۶۰۰ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۵۹۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۶۴ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۵۶۴ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۳۴ ریال، روپیه هند ۵۸۸ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۲۵۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۱۹۷ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۷۶۰ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۴۱۰ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۶ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار ۷۳۳ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۱۵۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۷۹۹ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۲۱ ریال، روبل روسیه ۶۵۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۰ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۹۹ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۶ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۷۷۵ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۳۱ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۱۵ ریال، کیات میانمار ۲۹ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۵۲۷ ریال تعیین شد.

همچنین، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۷۶ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۸۸ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۵۵ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۴هزار و ۶۲۶ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و۲۵۴ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۱۲۸ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۱ هزار و ۶۴ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۵۳۹ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۳ هزار و ۵۴ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۹ هزارو ۶۲۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۰۷ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۳۳۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۴ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار ۹۶۷ ریال ارزش‌گذاری شد.