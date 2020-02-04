شیوه واگذاری ۷۴۶ دستگاه خودرو ام جی ۳۶۰ تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ظروفیان، مدیر فروش شرکت صنعت خودرو آذربایجان گفت: طبق مدارک ارائه شده به مراجع ذیصلاح، شرکت صنعت خودرو آذربایجان از ابتدای همکاری با شرکت سایک موتور چین و با توجه به مجوزهای پیش فروش اخذ شده از وزارت صمت، خرید قطعات منفصله تولیدی به میزان تعداد پیش فروش شده را انجام داد؛ ولی متأسفانه به دلیل همزمانی با اعمال محدودیت تحریم‌ها تنها قادر به انتقال ۲۱۵۴ دستگاه قطعات منفصله خودرو ام جی ۳۶۰ در مراحل مختلف زمانی تا پایان فروردین ماه سال ۹۸ به کشور شد.

وی افزود: تعداد ۱۴۰۸ دست از این قطعات پس از طی مراحل تولید، تکمیل و به مشتریان تحویل داده شد. اما متأسفانه با توجه به محدویت‌های یاد شده امکان تولید و تکمیل تعداد ۷۴۶ دستگاه از این خودروها که در آخرین محموله‌های واصله به کشور وارد شده بود به دلیل نواقص عمده و ساختاری فراهم نشد.

ظروفیان در ادامه ضمن اشاره به نظارت دقیق تعزیرات حکومتی بر روند تولید و تخصیص این ۷۴۶ دستگاه خودرو باقی مانده، اظهار داشت: مقرر شد تا شرکت به منظور صیانت از حقوق خریداران و مطابق با نوبت‌های ثبت شده در سیستم فروش، اقدام به تخصیص این خودروها کرده و با نظارت کامل تعزیرات حکومتی تهران خودروهای ناقص روند تکمیل را طی کرده و به خریداران محترم تحویل شوند.

وی در ادامه افزود: عملیات اطلاع رسانی و دعوت از مشتریان با نظارت مستقیم تعزیرات و طبق شرایط ابلاغی و براساس اسناد مثبوت در سیستم فروش انجام خواهد شد.

مدیر فروش شرکت صنعت خودرو آذربایجان، اظهار کرد: تأمین نواقص خودروهای مذکور مسأله‌ای زمان بر بوده و تأمین قطعات ناقص به صورت تدریجی و در شرایطی خاص انجام و وارد مجموعه تولیدی می‌شود.

ظروفیان در پایان افزود: شرکت صنعت خودرو آذربایجان با اقتدار به فعالیت خود ادامه می‌دهد و به زودی اخبار خوشی مبنی بر معرفی و جایگزینی محصولاتی با کیفیت به اطلاع عموم خواهد رسید که به جهت کیفیت بالای آن قطعاً" رضایت مشتریان را به دنبال خواهد داشت.