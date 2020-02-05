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۱۶ بهمن ۱۳۹۸، ۹:۳۳

تاکید ترکیه و لبنان بر تقویت همکاری های نظامی و مبارزه با تروریسم

تاکید ترکیه و لبنان بر تقویت همکاری های نظامی و مبارزه با تروریسم

وزیر کشور لبنان و سفیر ترکیه در بیروت در نشستی مشترک در خصوص تقویت همکاری های امنیتی میان دو کشور رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «محمد فهمی» وزیر کشور لبنان با «هاکان چاکل»، سفیر ترکیه در بیروت دیدار کرد.

دو طرف در این دیدار در خصوص راههای تقویت همکاری های مشترک و هماهنگی های امنیتی میان دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم بحث و تبادل نظر کردند.

آنها هم چنین در خصوص تقویت روابط دو جانبه در زمینه های مختلف به ویژه حمایت لوجستیک و مسائل نظامی دیگر رایزنی کردند.

فهمی بر ضرورت افزایش ارتباطات میان لبنان و ترکیه برای مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان دهی شده تاکید کرد.

سفیر ترکیه نیز تصریح کرد که روابط میان دو کشور در تمام زمینه ها تاریخی بوده و لبنان کشوری مهم برای ترکیه است.

کد مطلب 4845016
فاطمه صالحی

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