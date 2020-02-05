جایگاه ورزش مازندران بین المللی است/ ارزیابی هیئت های ورزشی

عادل عالیشان در گفتگو با خبرنگار مهر، چشم انداز ورزشی این اداره کل را مطلوب توصیف کرد و افزود: ورزش مازندران دارای جایگاه ومنزلت بین المللی است.
معاون توسعه ورزشی وقهرمانی اداره کل ورزش وجوانان مازندران عملکرد ورزش مازندران را نویدبخش خواند و اظهار کرد: ارزیابی عملکردهای ۵۰ هیئت ورزشی استان پس از گذشت یک دوره یکساله کاری بررسی میشود و هرساله این امر توسط فدراسیونها و ادارات کل صورت میگیرد.
عالیشان افزود: این اداره کل هیئتهای ورزشی را در پایان هر سال در چهار محور قهرمانی، همگانی، آموزش و رفتار سازمانی با بیش از ۵۰ شاخصه ورزشی دیگر مورد ارزیابی قرار میدهد.
وی در خصوص نحوه تخصیص اعتبارات به هیئتهای ورزشی تصریح کرد: هرساله براساس نتایج حاصل از ارزیابیهای صورت گرفته ازسوی فدراسیونها و این اداره کل میزان اعتبارات ومساعدت ها تعیین واجرایی میشود.
معاون توسعه امور ورزشی و جوانان مازندران بابیان اینکه اینجا مازندران ومهد قهرمانان است یادآورشد؛ ورزش در خون شهروندان مازندرانی جاری و ساری است.
وی با اشاره به نقش تشکلها در توسعه ورزش و قهرمان پروری استان اظهار کرد: هیئتهای ورزشی در تراز فدراسیونها قرار داشته و بنده عمیقاً باور دارم که این هیئتها میتوانند گامهای مستحکم وبنیادین رو به جلو بردارند.
وی تاکید کرد: به منظور تحقق خواستههای این اداره کل ضرورت دارد مدیران ورزشی تشکلهای ورزشی تلاش مضاعف و مدیریت قویتری داشته باشند.
عالیشان خطاب به هیأتهای ورزشی هشدار داد: هر مدیری که نتواندحداقل انتظارات و رضایت خاطر جامعه هدف خود را احراز نماید، باید صندلی خود را به مدیر و نیرویی شایستهتر بدهد.
این مقام مسؤول تاکید کرد: ادارات ورزش و جوانان و دیگر مسئولین ورزشی استان نباید به آن دسته از مدیرانی که فرصت سوزی کرده و خروجی خوبی در حوزههای و بخشهای مختلف کاری نداشتهاند مجال ماندن بیشتری دهد.
وی اضافه کرد: در برخی موارد حضور مدیران ضعیف در ورزش سبب کم فروغی ورزش در جامعه میشود که این امر به ورزش و رشته ورزشی مربوطه آسیب جدی وارد میکند.
این مقام مسئول بااشاره به ضرورت نظارت گستردهتر ادارات ورزش وجوانان بر هیأتهای ورزشی متبوعه تاکیدکرد: مسؤولان ادارات شهرستانها لازم است به منظور کارایی بیشتر هیأتهای ورزشی نظارت گستردهای به هیئتهای ورزشی داشته باشند.
معاون توسعه امور ورزشی و قهرمانی اداره کل ورزش و جوانان مازندران در خصوص چرایی عدم اطلاعرسانی رتبهبندی هیأتها، اظهار کرد: از سال آتی نتایج ارزیابی عملکرد دوساله تمامی هیئت ورزشی پس از دریافت کتبی از فدراسیونهای ورزشی کشور و به منظور تنویر افکار جامعه ورزشی مازندران در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.
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